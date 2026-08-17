El senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) estimó que no habría blindaje de su partido en el caso del diputado Julián Pérez, quien es investigado por el Ministerio Público por violencia familiar.

En declaraciones a los periodistas, señaló que a su agrupación política le corresponde escuchar la versión de Pérez Mallqui, “procesar” dicha información y luego dar a conocer su decisión “de manera orgánica”.

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“Habiendo salido una noticia ahora lo que corresponde es también escuchar al señor y seguramente la agrupación política Juntos por el Perú también procesará esta información y de manera orgánica se dará a conocer ese acuerdo”, expresó.

Maraví negó que el caso del diputado de JP sea un “dolor de cabeza” para su partido y dijo que se debe entender que “cada persona asume su responsabilidad”.

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“Cada individuo, por lo que haya o no haya hecho, responde de manera individual y por supuesto, se tiene que ver cómo eso puede afectar políticamente a una organización y para eso la organización política lo analiza y toma las decisiones. No creo que haya blindaje”, subrayó.

Finalmente, el senador remarcó que cuando una persona comete un hecho considerado “ilícito, ilegal o inmoral”, lo que corresponde es tomar la declaración de la parte acusadora, procesar la información y analizar si corresponde o no una sanción.

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“Si a usted le dijeran que ha cometido un hecho ilícito, ilegal o inmoral, lo que corresponde es también tomar las declaraciones de la parte a quien se le imputa, luego procesar la información, ver los mecanismos, analizar si corresponde o no una sanción. Eso es lo que se tiene que procesar”, acotó.

Como se recuerda, la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló el pasado 14 de agosto, pero levantó su sesión sin abordar la polémica denuncia formulada contra Julián Pérez Mallqui, acusado de haber agredido a su expareja en la comisaría de San Miguel.