Iber Maraví es senador de Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Iber Maraví es senador de Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) estimó que no habría blindaje de su partido en el caso del diputado Julián Pérez, quien es investigado por el Ministerio Público por violencia familiar.

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