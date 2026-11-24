El senador Jorge Gavidia se integró oficialmente al grupo parlamentario mixto del Senado, tras su salida de la bancada del Buen Gobierno por discrepancias internas, y actualmente es su único integrante.

Jorge Gavidia es el único integrante del Grupo Mixto. (Foto: Congreso)

En declaraciones a Canal N, señaló que tratará de mantener su condición de independiente y que si bien diversos grupos parlamentarios le ofrecieron sumarse a sus filas para construir “bancadas sólidas”, declinó hacerlo.

“Desde hoy día pertenezco al grupo mixto, ya no a la bancada del Buen Gobierno. Estoy solo, puedo pertenecer a alguna comisión como titular, eso se está viendo, y lógicamente establecer las conexiones que me permitan ejercer la condición de senador”, dijo.

“Trato de mantener esa condición (de independiente), me ratifico en lo que hice presente, considerando además que todos los grupos que me invitaron a formar parte para construir bancadas sólidas, yo prefiero mantenerme en un grupo totalmente independiente que me permita ejercer con libertad el voto”, agregó.

Consultado sobre un posible distanciamiento con sus compañeros del Buen Gobierno, Gavidia lo descartó y refirió que mantiene relaciones con la mayoría de integrantes de su antigua bancada.

Como se recuerda, la bancada del Buen Gobierno resolvió expulsar a Gavidia por romper acuerdos partidarios al apoyar al Ejecutivo en las facultades solicitadas, pese a que el grupo parlamentario acordó abstenerse.

Días atrás, Jorge Gavidia formalizó su renuncia a la bancada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la extendió a la Oficialía Mayor del Senado. No obstante, en lugar de aceptarla, el Buen Gobierno optó por una salida distinta.

El Buen Gobierno había acordado abstenerse en la votación del dictamen que otorgó facultades al Gobierno por 90 días. Sin embargo, el texto fue aprobado por el pleno del Senado con los votos de Gavidia, su compañero Juver Flores, Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido Cívico Obras.