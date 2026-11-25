En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el senador Juver Flores (Partido del Buen Gobierno) consideró que el presidente de la Cámara de Diputados y miembro de su agrupación política, Oscar Reto, debería tener una posición clara sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

Indicó que si bien Reto Otero admitió que no conoce el proceso de formalización minera y que debería tener una postura clara en un tema coyuntural para el país, su partido irá por la “formalización real, sin mentiras”.

“Él reconoce que no conoce el proceso. Lo ha dicho, son sus palabras, él tiene que tener una posición clara sobre el tema, un tema coyuntural del país. No sobre el Reinfo, sobre el problema de la formalización (minera)”, expresó.

“Lo que va a hacer el Buen Gobierno, mi líder, y lo que vamos a hacer es ir por la vía práctica y por el bien común. El bien común es la formalización, sin mentiras, la formalización real”, agregó.

Flores insistió en que la formalización es un “tema muy importante” y su bancada va a ir en esa línea, en la formalización “técnica, coherente y sobre todo justa” para este sector.

El senador del Buen Gobierno aseguró que buscará conversar con Oscar Reto y que lo mismo hará con su bancada, a fin de adoptar soluciones que sean viables. En ese sentido, cuestionó que se hagan promesas difíciles de cumplir.

“Como él lo ha reconocido, no conoce bien, quizás no se ha empapado del tema minero, estaba viendo el tema del Fenómeno El Niño. Voy a conversar con él, voy a buscar un espacio que tenga para hablar sobre este tema de minería y hablaremos con toda la bancada”, subrayó.

“Hay que analizar la ley a profundidad, técnicamente, y hay que adoptar soluciones que sean viables. No se les puede estar prometiendo cosas que son inviables y después tienes a toda la gente en la calle, eso me da mucha pena y eso lo han hecho algunos”, añadió.

Fue pifiado

Como se recuerda, durante su presentación en la CADE Ejecutivos 2026, que se realiza en Urubamba (Cusco), Oscar Reto evitó, en diferentes momentos, fijar una postura frente a una eventual prórroga del Reinfo, que concluye el 31 de diciembre.

Tampoco sentó una posición sobre el proyecto de Ley MAPE, que el gobierno de Keiko Fujimori envió hace unas semanas al Parlamento y que aún no ha sido dictaminado por la Comisión de Energía y Minas de la cámara baja, que dirige Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

“Yo como presidente, me van a decir la posición cómoda, pero es la que me toca, ser imparcial, no puedo ir para un lado, ni para el otro, es lo que me toca”, manifestó.

Esta falta de posición provocó que parte del auditorio, conformado por empresarios y ejecutivos, pifiara a Reto, algo poco usual en este tipo de foros.