Tras los críticas surgidas por las visitas nocturnas al expresidente Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo (Ate), el senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa reveló que él también ha ido a dicho centro penitenciario, justificando, además, que esto se haga por la noche o por la madrugada.
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