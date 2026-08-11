Víctor Cutipa asegura que las visitas a Pedro Castillo son "en función de fiscalización". (Foto: Difusión)
Víctor Cutipa asegura que las visitas a Pedro Castillo son "en función de fiscalización". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tras los críticas surgidas por las visitas nocturnas al expresidente Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo (Ate), el senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa reveló que él también ha ido a dicho centro penitenciario, justificando, además, que esto se haga por la noche o por la madrugada.

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