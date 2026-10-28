La senadora Martha Chávez se refirió a los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados. (Foto: Archivo El Comercio)
La senadora Martha Chávez se refirió a los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados. (Foto: Archivo El Comercio)
/ ANGELA PONCE
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Jimmy Chinchay, de El Comercio, la senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) se mostró a favor de realizar ajustes en los reglamentos de ambas cámaras en el Congreso para tratar de superar la crisis de gobernabilidad que vive el país.

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