En el podcast “Siempre a las 8” de Jimmy Chinchay, de El Comercio, la senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) se mostró a favor de realizar ajustes en los reglamentos de ambas cámaras en el Congreso para tratar de superar la crisis de gobernabilidad que vive el país.

Indicó que el retorno de la bicameralidad al Parlamento es un esfuerzo por salir de una crisis que involucra no solo al Congreso, sino a los demás poderes del Estado y que tiene que ver con la gobernabilidad del país.

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“En ese contexto, he respetado y respeto la bicameralidad, y la defenderé. Creo que hay ajustes que hacer, sobre todo en los reglamentos que se han dictado”, expresó Chávez Cossío.

“Por ejemplo, el primer ensayo ha sido la delegación de facultades. No se trata de una norma sencilla como derogar la ley que creó el Colegio de Artistas. Se debuta en este sistema con una ley tremenda que es la delegación de facultades”, agregó.

Mencionó que el actual reglamento del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados define un sistema unidireccional: los senadores no tienen iniciativa legislativa, que es de los diputados y de algunos órganos como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y termina con una revisión en el Senado.

“No hay reenvío, como sí había en el diseño que hemos tenido en la bicameralidad que hemos tenido en la mayor parte de nuestra vida republicana. Si el Senado dice no, se archiva y si pasa un tiempo en que el Senado no se pronuncia, vale lo que ha decidido Diputados y se convierte en ley. ¿Quién manda la ley a promulgar? El presidente del Senado, ni siquiera el presidente del Congreso”, subrayó.

Sobre la fe de erratas promulgada por el Ejecutivo sobre la autógrafa de la delegación de facultades, Chávez Cossío consideró que el error fue decir que es una ley aprobada por el Senado, cuando en realidad es del Congreso.

“Pienso que debería haberse dicho que el presidente del Congreso es quien hace. Eso tiene que modificarse en el reglamento, que es una ley orgánica que hay que aprobarla con la mayoría de los votos del número legal en Diputados y del Senado”, manifestó.

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Martha Chávez advirtió que si se interpretara que una ley tiene que regresar para que Diputados también firme, bastaría que el presidente de dicha cámara se oponga para que la norma se estanque debido a que no hay plazos previstos.

“No se puede. Entonces, se daría por la ventana lo que no se puede por la puerta. Hay que hacer ajustes y yo me comprometo a ir artículo por artículo del reglamento del Senado primero, del reglamento del Congreso, para proponer la iniciativa”, acotó.

Niega que vaya a FP

De otro lado, la senadora de Fuerza Popular dijo no creer que Jorge Gavidia, quien se alejó recientemente del Partido del Buen Gobierno tras votar a favor de la delegación de facultades, se integre a la bancada oficialista.

“No creo, primero no es esa su voluntad, pero es una de las personas que ha tenido una posición distinta. Hay otro señor del Buen Gobierno que ha entendido que no darle facultades delegadas en el modo que se necesitan no era lo más conveniente para el país”, refirió.

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“No (es un triunfo para el oficialismo) porque no sabemos cómo va a votar en otras circunstancias. Por lo menos es más cercano a tener una posibilidad de lograr acuerdos que lo que hay en los 130 congresistas de las demás bancadas”, sentenció.