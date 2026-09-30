La senadora Patricia Juárez se refirió a la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo. (Congreso de la República)
La senadora Patricia Juárez se refirió a la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo. (Congreso de la República)
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) saludó que existan otras bancadas en la Cámara de Diputados que tengan el ánimo de otorgar algunas facultades legislativas al Ejecutivo, aunque sean “acotadas”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.