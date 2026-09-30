En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) saludó que existan otras bancadas en la Cámara de Diputados que tengan el ánimo de otorgar algunas facultades legislativas al Ejecutivo, aunque sean “acotadas”.

Resaltó la actitud positiva de grupos parlamentarios como Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno de entender que algunos aspectos de la coyuntura nacional merecen una “atención prioritaria”.

“El tema va a ser zanjado el día de hoy en la Comisión de Constitución, porque hay otras bancadas que están en el ánimo de otorgar facultades, acotadas sí, claro, pero hay que resaltar la actitud positiva que tienen y de entender que hay aspectos de la coyuntura de nuestro país que merecen una atención prioritaria”, expresó.

Juárez Gallegos también calificó de “positivo” que se presenten textos sustitutorios que plantean otorgar facultades legislativas al Gobierno y que se verán en la Comisión de Constitución de diputados.

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“Es un paso positivo que hayan presentado un texto sustitutorio, así como lo ha hecho Renovación respecto a un mayor número de puntos y que involucra un número mayor de facultades que se delegue al Ejecutivo y también entiendo yo que hay otro texto sustitutorio de Obras”, acotó.

“Hay por lo menos, y eso hay que reconocer -lo considero muy valioso- la actitud de presentar algunos textos que definitivamente van a ser materia de debate en la Comisión de Constitución y luego en el pleno de la Cámara de Diputados. Eso ya es positivo”, añadió.

No obstante, Patricia Juárez dijo que no le sorprende la actitud de Juntos por el Perú (JP) de intentar archivar la delegación de facultades por considerar que tiene una agenda que busca “tratar de obstaculizar todo aquello que represente a Fuerza Popular”.

“Ellos están cumpliendo el rol que se fijaron al inicio, ellos fueron quienes estuvieron en la contienda electoral, en la segunda vuelta, y al parecer no solamente en diputados, sino también en senadores hay un ánimo de que todo aquello que representen o sea algo positivo, ellos interpretan que es para el Gobierno”, subrayó.

“Lo que quieren es que haya una caída, que no tenga éxito el gobierno de Keiko Fujimori, pero en realidad a quien le están haciendo daño es al país porque este tipo de actitudes genera incertidumbre, los ciudadanos nuevamente sienten que hay una confrontación”, sentenció.