La senadora Patricia Juárez se pronunció sobre supuestos cambios en el Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta. (Foto: Congreso)
La senadora Patricia Juárez se pronunció sobre supuestos cambios en el Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) negó supuestos cambios en el Consejo de Ministros y dijo que el Gabinete Ministerial “está muy consolidado” y realizando un “gran trabajo” bajo la dirección de Luis Galarreta.

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