La senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) negó supuestos cambios en el Consejo de Ministros y dijo que el Gabinete Ministerial “está muy consolidado” y realizando un “gran trabajo” bajo la dirección de Luis Galarreta.

En entrevista con el programa “Al Final del Día” de Canal N, señaló que sería “una pésima medida” estar pensando en cambiar ministros a menos de tres meses de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori.

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Juárez Gallegos también desestimó un supuesto problema entre el presidente del Senado, Miguel Torres, y el primer ministro, afirmando que desde el inicio de la actual gestión hay muchas “especulaciones”, las cuales rechazó.

“No hay nada caliente, caliente, afortunadamente. En realidad, hay muchas especulaciones desde el inicio, desde el primer, segundo mes. Inclusive han inventado un supuesto problema existente entre Miguel Ángel Torres y Lucho Galarreta. La verdad es que no hay absolutamente nada de eso”, expresó.

“El gabinete está muy consolidado, está haciendo un gran trabajo, la dirección que le está dando Lucho Galarreta y está él frecuentemente en los medios explicando cuál es el trabajo que se está haciendo y creo que en medio de la situación en la que nos encontramos, sería inclusive una pésima medida estar pensando en cambiar ministros que ya durante estos casi tres meses han encontrado el camino, el rumbo y están haciendo un trabajo muy comprometido”, agregó.

De otro lado, Patricia Juárez saludó el recorte de personal en el Congreso en el marco de la austeridad, que permitió devolver S/300 millones al erario nacional, y mencionó que ya no existen 25 comisiones extraordinarias como se tenía antes.

“En este momento, de 13 bancadas que fueron en algún momento con personal, con oficinas, ahora las normas electorales que se han dado han posibilitado que estos resultados electorales reduzcan el número de representantes ante el Congreso. Entonces, ya no hay personal de siete bancadas, ya no hay personal adicional”, subrayó.

“Entiendo que si se ha podido reducir esta cantidad importante en este corto tiempo es porque ha habido, en alguna forma, el recorte y la ausencia realmente de necesidad de contratar porque ya no tenemos 25 comisiones extraordinarias, como se tenían antes”, sentenció.