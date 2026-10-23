La bancada de Juntos por el Perú en el Senado anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto en respuesta a la aprobación de 27 puntos en las facultades legislativas en lugar de los 20 que inicialmente fueron aprobados por diputados.

“Juntos por el Perú, a través de sus senadores, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado de la República”, señalaron en sus redes sociales.

En su pronunciamiento, señalan que “ni un pacto de caballeros ni la buena fe pueden estar por encima de la Constitución ni del Reglamento”. Juntos por el Perú dijo que no se respetó la Carta Magna ni las reglas del debate parlamentario.

#Pronunciamiento | ✅ El Grupo Parlamentario de Senadores de Juntos por el Perú, ante la decisión del Pleno del Senado en la aprobación de las facultades extraordinarias solicitadas por el Gobierno Fujimorista, expresa lo siguiente: https://t.co/yHL6aiw66f — Bancada de Senadores Juntos por el Perú (@BancadaSenJP) October 23, 2026

La bancada de oposición insistió en que las fuerzas democráticas y la ciudadanía deben ejercer una democracia participativa. Así, exhorta que se actúe frente a los embates del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana exigiendo al Gobierno resultados.