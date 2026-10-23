Senadores de Juntos por el Perú presentará demanda ante el TC por facultades aprobadas. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Senadores de Juntos por el Perú presentará demanda ante el TC por facultades aprobadas. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú en el Senado anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto en respuesta a la aprobación de 27 puntos en las facultades legislativas en lugar de los 20 que inicialmente fueron aprobados por diputados.

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