Senadores de Renovación Popular, incluyendo a Francisco Calisto, protagonista de los incidentes en la Comisión de Constitución, se mostraron a favor de que Iber Maraví afronte un proceso en la Comisión de Ética. Esto por su actitud durante los hechos que ocurrieron este sábado 10 de octubre durante el debate del pedido de facultades el Gobierno.

En declaraciones a la prensa luego de la suspensión de la sesión, Calisto Giampietri dijo que su bancada no ha discutido acciones contra Maraví. Sin embargo, cuando se le preguntó si estaba a favor de que sea evaluado en Ética, respondió: “Si me pregunta a mí, yo creo que sí, pero al final es una decisión que se tomará a nivel de la bancada”.

El senador también acusó al congresista de Juntos por el Perú de haber sido responsable de los incidentes en la Comisión de Constitución. Según dijo, decidió enfrentarlo directamente porque se habría puesto “agresivo” con Lourdes Alcorta.

#EnVivo Francisco Calisto Giampietri, senador: Me puse en medio de Íber Maraví y Lourdes Alcorta. Este señor la increpaba con una violencia que no es propia de un hombre y menos de un senador. Si quiere evitar, que me evite a mí, cuál es el problema y sino lo arreglamos afuera Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxxtRz — Canal N (@canalN_) October 10, 2026

“Lo que hice fue interponerme porque frente a Maraví estaba la senadora Lourdes Alcorta. Este señor la increpaba a la señora con una violencia que no es propia ni de un hombre que tiene una hombría bien sustentada, ni de un senador hacia otra senadora. Entonces me puse al centro, si quiere gritar que me grite a mí y si no, lo arreglamos afuera, yo no tengo ningún problema”, dijo Calisto. Incluso reiteró y reconoció que le dijo a Maraví que “lo arreglamos afuera”.

El colega de Calisto, Alejandro Muñante, también respaldó la posibilidad de llevar el caso a la Comisión de Ética, aunque no precisó a cuál de los parlamentarios de izquierda se refiere.

Nadie en el Congreso, absolutamente nadie, está por encima de ningún funcionario ni de ningún ciudadano. Invitar a alguien a una exposición para luego aprovechar el espacio para insultarlo es un acto de abuso y prepotencia inaceptable. Exhorto a la comisión de Ética a actuar de inmediato. ¡Mi Rechazo absoluto a estas viejas prácticas de la izquierda radical! ¡El Perú necesita orden, respeto y firmeza! — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) October 10, 2026

“Nadie en el Congreso, absolutamente nadie, está por encima de ningún funcionario ni de ningún ciudadano. Invitar a alguien a una exposición para luego aprovechar el espacio para insultarlo es un acto de abuso y prepotencia inaceptable”.

Altercados en la Comisión de Constitución con Iber Maraví

Este sábado, la sesión de la Comisión de Constitución fue sede de incidentes cuando el ministro del Interior, César Astudillo, otros legisladores y el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) protagonizaron un altercado. Esto cuando Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó a Astudillo y dijo que parecía que tenía miedo de hablar sobre una reforma policial.

Cuando Astudillo exigió que Luque se retracte a pesar que no se le había dado la palabra, Iber Maraví increpó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, para que ponga orden y llame la atención al ministro por tratar de interrumpir a Luque. El cruce de reproches elevó el tono de la disputa al punto que se tuvo que interrumpir por varios minutos el debate.

El punto más álgido ocurrió cuando el senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) encaró a Iber Maraví por varios segundos hasta que otros congresistas los separaron. Todo esto no fue trasmitido por la trasmisión oficial del Congreso.