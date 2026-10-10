Francisco Calisto, senador de Renovación Popular, fue protagonista de los incidentes con Iber Maraví. (Foto: EC)
Francisco Calisto, senador de Renovación Popular, fue protagonista de los incidentes con Iber Maraví. (Foto: EC)
Por Redacción EC

Senadores de Renovación Popular, incluyendo a Francisco Calisto, protagonista de los incidentes en la Comisión de Constitución, se mostraron a favor de que Iber Maraví afronte un proceso en la Comisión de Ética. Esto por su actitud durante los hechos que ocurrieron este sábado 10 de octubre durante el debate del pedido de facultades el Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.