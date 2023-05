La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) cuestionó a su compañera de bancada Isabel Cortez por aceptar ser condecorada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno en el Día del Trabajo.

En diálogo con RPP TV, la parlamentaria consideró que hay “una falta de coherencia” por parte de Cortez al recibir una distinción de Boluarte, pese a que su bancada ha presentado una moción de vacancia contra la mandataria tras las muertes registradas durante las protestas contra el Gobierno.

En esa línea, Sigrid Bazán recordó que presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y que Ruth Luque interpuso una denuncia penal contra la gobernante. Enfatizó que la bancada analizará si toma alguna decisión al respecto.

“No podemos avalar nada de lo que venga de alguien no solamente manchada, sino acusada, investigada por delitos que comprometen a los derechos humanos. Sí sentimos que esto es, por supuesto, una falta de coherencia, esto no ha sido una decisión de bancada, yo no la comparto, pero creo que la congresista ya está bastante grande para responder el porqué, entiendo que ella ha sacado un comunicado y nosotros en bancada veremos si hay alguna decisión que tomar”, señaló la legisladora.

Tras la condecoración de Dina Boluarte a Isabel Cortez, la excandidata presidencial Verónika Mendoza y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez criticaron a la parlamentaria, incluso calificaron su decisión como “una traición”.

Ante ello, la congresista afirmó que la izquierda que la critica a ella es la misma que, según dijo, traicionó al expresidente Pedro Castillo. Además, aseguró que Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez no participaron en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.