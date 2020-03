En la Junta de Portavoces del miércoles 18 causó intriga que la bancada Unión por el Perú solo registrara 11 miembros a la hora de constituir el Consejo Directivo. Esto debido a que en las elecciones del pasado 26 de abril, el grupo uppepista consiguió 13 escaños. ¿Por qué la bancada liderada por José Vega (Lima) no acreditó a dos de sus miembros elegidos?

Se trata de Héctor Maquera Chávez (Tacna) quien aún no ha jurado como congresista de la República y Posemoscrowte Chagua Payano (Huancavelica), quien aún no se ha inscrito oficialmente a la bancada.

Respeto a las medidas de precaución

Maquera Chávez no estuvo presente en la sesión del lunes 16 donde se llevó a cabo la ceremonia juramentación, la elección de la Mesa Directiva y que se extendió hasta la madrugada del martes 17 con el debate de dos iniciativas de ley. Fue por eso que en el tablero electrónico de la votación madrugadora solo figuraban 129 congresistas.

El sistema electrónico no reconoció el nombre de Héctor Maquera debido a que, al no haber jurado al cargo, no se le reconoce oficialmente como legislador. José Vega (Lima), vocero de Unión por el Perú, explicó a este Diario que su colega Maquera se encontraba de viaje en su región Tacna y no pudo retornar a tiempo. Según dijo, su juramentación se regularizará en el siguiente pleno.

Maquera, quien radica en Tacna, contó a El Comercio que su vuelo hacia Lima estaba programado para el lunes 16, pero lo suspendió luego de escuchar el mensaje del presidente Martín Vizcarra donde anunció el estado de emergencia.

“Pensé que el Congreso estaría a la altura de esta crisis. Pero al día siguiente me doy con la sorpresa que 200 personas estaban en el hemiciclo. Y han continuado en una sesión hasta las 5 de la madrugada. No se explica la desesperación, es una medida irresponsable del Congreso. La salud está primero antes que una juramentación o una Junta de Portavoces, donde todos además asisten sin mascarillas”, exclamó.

El legislador Maquera ya se encuentra en Lima, tras un viaje por tierra en un vehículo particular. Le han dicho que espere hasta el próximo pleno para poder jurar.

En evaluación

Posemoscrowte Chagua, fue elegido congresista por Unión por el Perú y el dirigente del etnocacerismo (Foto: El Comercio)

En el caso de Posemoscrowte Chagua, su situación es incierta debido a que no ha firmado su adhesión oficial a la bancada de UPP. Un trámite que, si bien es administrativo, resulta necesario para los cómputos internos del Congreso.

Estos cómputos toman importancia cuando se aplica la repartición proporcional de puestos por bancada, como por ejemplo la distribución de las presidencias de las 24 comisiones ordinarias.

El portavoz José Vega intentó minimizar el tema asegurando que se trata de un tema administrativo y que, según dijo, confía en que se regularice en los próximos días. “Él tiene que firmar. Discrepancias habrán siempre, pero nosotros tenemos el deber patriótico de defender la unidad porque hemos levantado una bandera en común”, afirmó.

Chagua Payano tiene una visión distinta del panorama. En comunicación con este Diario, indicó que todavía se encuentra evaluando su permanencia al interior de la bancada de UPP.

“Soy el secretario general del etnocacerismo y tenemos un mandato para constituir una bancada etnocacerista y un partido propio. No reconocen a Vega como vocero o como candidato de una potencial plancha presidencial del 2021”, manifestó Chagua.

Según dijo el legislador, su situación se definirá en los próximos días cuando se discuta la distribución de comisiones ordinarias.

Visita congresal

Antauro Humala purga su condena en el Penal de Ancón II

En su tercer día como congresistas, Posemoscrowte Chagua y Roberto Chavarría decidieron visitar el penal Ancón II. Allí estuvieron por tres horas con el preso Antauro Humala.

“Hemos ido con el objeto de supervisar la integridad física de nuestro líder y potencial presidente Antauro Humala. También iremos a visitar a otros presos políticos como Walter Aduviri”, indicó.

Dos horas después de la llegada de Chagua y Chavarría, llegaron otros cinco congresistas de UPP. Se trataba de José Vega, Edgar Alarcón, María Bartolo, Rubén Ramos y Jim Ali Mamani. “Parece que nos pusimos de acuerdo, pero no es así. Después de dos horas nos topamos con la aparición inesperada de estos. Congresistas”, acusó Chagua.

Los parlamentarios están habilitados para realizar visitas inopinadas a los penales. Algo que se ha hecho uso en periodo pasados. En los periodo 2011-2016 y 2016-2018, los legisladores fujimoristas usaron esta prerrogativa para visitar en la Diroes a Alberto Fujimori.