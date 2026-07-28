La senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) cuestionó el pasado lunes 27 de julio la decisión de su bancada de suspenderla mientras la investiga por no mostrar su cédula de votación durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

“La verdad no entiendo en qué sentido uno es ‘suspendido de una bancada’. Pediré que se me explique porque tampoco sé interpretar dicha ‘suspensión’”, dijo en diálogo con El Comercio.

Robles precisó que solicitará esa explicación directamente a la vocería parlamentaria, no a la dirigencia del partido. “Del partido no soy militante. Por tanto, no hay forma de entablar con el partido”, dijo.

Incluso advirtió que, si la bancada vulnera el debido proceso y determina su expulsión, dará “un paso al costado”.

“Creo que de vulnerar el debido proceso y se llegue a una situación así [la expulsión], sería la primera en dar un paso al costado con respecto a tal decisión y me mantendría no aforada. Ya lo he estado antes cuando renuncié a Perú Libre por la unión con el fujimorismo”, aseveró.

Robles no cuenta con afiliación partidaria desde julio del 2023, cuando renunció a Perú Libre. En las elecciones generales postuló al Senado como invitada de Juntos por el Perú.

Dará sus descargos

La senadora añadió a El Comercio que aún no es notificada del inicio de la investigación, pero afirmó que se allanará y presentará sus descargos. “Soy la más interesada en que se sepa la verdad”, argumentó.

Esta primera crisis interna en Juntos por el Perú se desencadenó tras la elección del senador Miguel Torres (Fuerza Popular) como presidente de la Cámara Alta el pasado domingo 26 de julio.

Torres se impuso por un voto al senador Daniel Barragán (Partido Cívico Obras). Con ello también asumió la titularidad del Congreso bicameral para el periodo 2026-2027.

La lista de Torres obtuvo 30 votos frente a los 29 alcanzados por Barragán.

Durante el proceso se registró una cédula viciada, que presentaba marcas en ambas listas. La diferencia de un solo voto y la existencia de ese sufragio anulado provocaron las acusaciones internas dentro del bloque conformado por Obras, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú.

Las sospechas se concentraron en Robles por no mostrar su cédula al momento de depositarla en el ánfora en la segunda votación. No obstante, la senadora rechazó haber favorecido a Fuerza Popular. Afirmó que no mostrar la cédula obedeció a “un descuido” y sostuvo que jamás habría votado para que el fujimorismo presida el Senado.

La noche del último domingo, la Comisión Política del partido difundió un pronunciamiento en el que expresó su rechazo a una eventual “acción de deslealtad y traición” contra los acuerdos adoptados por la bancada antes de la elección.

El documento también solicitó que, si esos hechos llegaban a confirmarse, se aplicaran sanciones drásticas.

“De confirmarse la acción de deslealtad y traición a los acuerdos de la bancada, solicitamos se proceda a su expulsión conforme a los mecanismos internos establecidos”, indicó el comunicado.

El lunes, el vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Marco Zunini, informó que se iniciará una investigación “sumaria” para determinar la responsabilidad de Robles.

Según explicó, la decisión se sustenta en el reglamento interno que rige el funcionamiento de la bancada en el Senado y que alcanza tanto a los legisladores militantes como a aquellos que participan en calidad de invitados.

“En este reglamento hay un conjunto de reglas de ética y principios. Uno de ellos establece que se tienen que respetar los acuerdos que se toman en el pleno de la bancada y eso se ha incumplido”, señaló en diálogo con Canal N.

Zunini agregó que tres senadores de Juntos por el Perú estarán a cargo de la investigación, aunque no dio nombres ni plazos definidos.

Niega vínculo con Cerrón

Robles también negó mantener algún vínculo con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que surgieran versiones sobre un supuesto acuerdo para viciar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

“No, desde que dejé de ser militante y aforada en la bancada de Perú Libre”, respondió a El Comercio.

Los cuestionamientos contra Robles generaron reacciones desde Fuerza Popular, partido que terminó beneficiado con la elección de Torres.

La senadora Patricia Juárez cuestionó que Juntos por el Perú responsabilice a Robles por el resultado de la elección y negó que Fuerza Popular haya sostenido conversaciones con la parlamentaria para alterar la correlación de fuerzas.

“Nunca hemos conversado con Silvana Robles, nunca”, afirmó en entrevista con el podcast “Siempre a las 8”, de El Comercio.

Según la senadora, la investigación de Juntos por el Perú responde más a la necesidad de encontrar un responsable político de la derrota que a hechos acreditados.

“Creo que lo que están haciendo —he discrepado los cinco años con Silvana Robles, ha sido una recalcitrante antifujimorista— es buscar a una persona que pudiera considerarse responsable y ajusticiarla como un ejemplo para los otros. ‘Esto te puede pasar si no me obedeces’”, sostuvo.

La legisladora también cuestionó el rol asumido por el excongresista Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, quien anunció la suspensión de Robles mientras se desarrolla la investigación.

“El señor Sánchez tiene que recordar que ya no es congresista y no puede estar invadiendo espacios exclusivos para congresistas. No puede estar metiéndose todo el tiempo en las salas y declarando por quienes han sido elegidos. Tiene síndrome de abstinencia; ya no es congresista y quiere estar de todas maneras en la foto. Quiere liderar a costa de accionar y exigir”, dijo.

La elección de la Mesa Directiva del Senado fue una de las primeras pruebas de fuerza política del nuevo Congreso bicameral. La oposición de izquierda logró articular una candidatura alrededor de Daniel Barragán, mientras que Fuerza Popular y Renovación Popular impulsaron la lista encabezada por Miguel Torres.