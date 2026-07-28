La senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) cuestionó el pasado lunes 27 de julio la decisión de su bancada de suspenderla mientras la investiga por no mostrar su cédula de votación durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

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