Silvana Robles es senadora de Juntos por el Perú. (Foto: Archivo Congreso)
Silvana Robles es senadora de Juntos por el Perú. (Foto: Archivo Congreso)
Por Redacción EC

La senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) negó fehacientemente que haya dado su voto al fujimorismo en la elección de Miguel Torres como presidente del Senado y mucho menos haber cometido “traición”, como denunció la coalición opositora integrada por los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

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