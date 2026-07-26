La senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) negó fehacientemente que haya dado su voto al fujimorismo en la elección de Miguel Torres como presidente del Senado y mucho menos haber cometido “traición”, como denunció la coalición opositora integrada por los partidos Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, señaló que por un “descuido” no mostró su cédula de votación con el sentido de su voto antes de depositarlo en el ánfora y atribuyó la acusación a las “artimañas del fujimorismo”.

“Yo rechazo fehacientemente que haya dado mi voto al fujimorismo. Por un simple descuido yo puse mi cédula en el (ánfora). He denunciado desde un principio que el hecho que no hayan dejado entrar a la prensa se preste a las artimañas del fujimorismo para que puedan marcar una cédula potencialmente”, expresó.

Robles dijo que no escuchó la versión de Daniel Barragán, el otro candidato a la presidencia del Senado, respecto a una supuesta “traición” y cuestionó que la izquierda se divida por una “argucia” de Fuerza Popular.

“Presumir una situación como tal, teniendo los antecedentes que he tenido frente al nefasto fujimorismo, es pues un claro insulto a mi postura política”, manifestó Robles Araujo.

“No he escuchado la versión del senador Barragán, pero yo de verdad lo descarto de todas formas. Sería nefasto que la izquierda se divida por una argucia que yo sí le atribuyo al fujimorismo”, sentenció.

Posteriormente, en su cuenta en “X” (antes Twitter), Silvana Robles afirmó que votó por la lista 2 de Daniel Barragán y pidió dejar de lado las especulaciones.

“Mi voto fue por la Lista 2. Ante las especulaciones, durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado”, aseveró.

Mi voto fue por la Lista 2.



Ante las especulaciones, durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado. — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) July 26, 2026

Como se recuerda, los representantes de la coalición opositora integrada por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que participó en la elección de la Mesa Directiva del Senado calificó como un acto de “traición” el resultado de la votación que permitió la elección del senador Miguel Torres como presidente de la Cámara Alta.

Incluso Barragán añadió que, tras la votación, todos los integrantes de la coalición mostraron públicamente sus cédulas de votación, excepto una legisladora, aunque precisó que no contaba con elementos para responsabilizarla directamente.

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“Todos mostraron su voto, menos una persona. Ella (Silvana Robles) es la que no ha mostrado. Saquen sus conclusiones. No tengo pruebas, no puedo decir que ella es”, afirmó.