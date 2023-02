La segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Silvia Monteza, indicó este lunes, 13 de febrero, que el Parlamento debería ir avanzando en aprobar otros temas ante el desacuerdo que hay entre bancadas sobre el adelanto de elecciones.

En diálogo con RPP TV, la integrante de la Mesa Directiva consideró que hay muchos temas pendientes por debatir, como la reactivación económica y el pedido del Gobierno para legislar en materia económica y tributaria.

Además, remarcó que en la actualidad en el Congreso no hay los 87 votos para establecer un adelanto de elecciones y consideró que en la próxima legislatura se podría llegar a un acuerdo.

“Como no hay consensos, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos nada, entonces no podemos seguir tampoco perdiendo el tiempo sabiendo que tenemos muchos proyectos por aprobar, tenemos también facultades que aprobar que nos ha pedido el Ejecutivo en cuestiones económicas y tributarias”, expresó Monteza.

“El Perú necesita reactivarse económicamente, ya es algo irresponsable seguir machacando en algo que ya no podemos ponernos de acuerdo”, agregó.

“Quizás en esta legislatura que se cierra el viernes no se va a poder ponernos de acuerdo, quizás conversando para la otra legislatura, que empieza el 1 de marzo, ya podemos llegar a un consenso y lo podemos llevar al pleno a una votación teniendo ya las firmas de los voceros”, enfatizó.