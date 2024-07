Las movidas de cambios de camiseta legislativa ocurren, según los especialistas, por el incumplimiento al reglamento que regula las renuncias. Además, sostienen que la situación se agrava por la coyuntura de la elección de la Mesa Directiva (y los cambios en las presidencias de comisiones) y el cierre del plazo de afiliaciones, del pasado 12 de julio, para participar en las elecciones 2026.

Esto último se ha reflejado en la última semana, donde Alianza para el Progreso (APP), el partido de los Acuña, concretó las afiliaciones de los izquierdistas Roberto Kamiche y Jorge Marticorena. Este último apareció en una fotografía con el líder del partido César Acuña, donde mostraba su ficha de afiliación. Fuentes de APP indicaron que Marticorena postulará a la reelección con APP para la Cámara de Diputados, mientras que José Luis Elías -a quien APP reclutó desde la bancada de Podemos- irá a la reelección pero en la Cámara de Senadores.

El pase de Marticorena a la bancada de APP deja en vilo a su anterior bancada Perú Bicentenario. La baja de Marticorena deja a dicho grupo izquierdista con cuatro miembros, con lo cual debería quedar desactivado el grupo (el mínimo requerido de miembros es de cinco, según el reglamento parlamentario).

Somos Perú es otra bancada que ha registrado varias movidas en los últimos días. El partido del corazón sumó a sus filas legislativas a tres legisladores del Bloque Magisterial, así como al exfujimorista Luis Cordero (quien también tuvo un paso por Acción Popular).

También sumarán al parlamentario Jorge Morante, quien renunció al fujimorismo el pasado 10 de julio. Fuentes fujimoristas explicaron que la renuncia de Morante responde a discrepancias internas en su región Loreto, especialmente con el exlegislador naranja Juan Carlos del Águila. Ambos disputaban espacios para las listas que se armarán en las elecciones 2026.

Este Diario buscó la versión del legislador Morante, pero se excusó de brindar comentarios alegando que se encontraba en recuperación tras una reciente operación.

Los registros del Jurado Nacional de Elecciones muestran que el legislador Jorge Morante renunció al partido Fuerza Popular.

En Podemos, todos los congresistas que se sumaron a su bancada -con excepción de Carlos Zeballos, se han afiliado al partido con miras a postular en las elecciones de 2026. Su última incorporación es el legislador Jorge Flores Ancachi, vinculado al caso ‘Los Niños’, quien renunció a su afiliación a Acción Popular el pasado 5 de julio.

En la bancada que lidera José Luna vienen buscando una incorporación adicional, y todo apunta a que esta saldría de las filas de Perú Bicentenario, la bancada que -tal como explicamos en párrafos anteriores- podría quedar desactivada tras el pase de Marticorena a APP. De concretarse un jale adicional, Podemos podría convertirse en la segunda fuerza legislativa, solo por debajo de Fuerza Popular.

—Problemas de fondo—

Carlos Maguiña y Alejandro Rospigliosi, ambos especialistas en temas parlamentarios, coincidieron en señalar que se debería regresar a la fórmula reglamentaria del 2016 que dictaba medidas contra el transfuguismo. Este acápite fue cambiado tras un fallo del Tribunal Constitucional y, en opinión de ambos especialistas, la actual fórmula no funciona.

“Todos copian en sus cartas de renuncia la frase “por motivos de conciencia” pero nadie fundamentan ni desarrolla las razones, y se las aceptan sin problemas. A la fecha tenemos 13 bancadas y podríamos llegar a 15″, refirió Maguiña.

Para Rospigliosi, el escaño pertenece al partido y no al congresista, por lo que la norma debería ser más drástrica. “El nuevo quinquenio legislativo deben poner normas más drásticas contra el transfuguismo. Las bancadas pertenecen a los partidos, no a los candidatos. Los escaños no pertenecen a los congresistas, sino al partido. Los candidatos no llegan por sí mismos, pueden ser los más votados, pero sin un partido que pase una valla, no logran ingresar. Cuando un congresista fallece o es desaforado, el que entra no es el más votado en la región, sino el más votado del partido al que pertenece”, explica.

En esa línea, Maguiña apunta que, ante una renuncia: solo se pueda conformar Grupos Mixtos o que ingrese el accesitario en reemplazo del renunciante.

“Se debe establecer que, si renuncias porque no coincides con el partido, esa renuncia implique una renuncia al Congreso e ingreso el accesitario. Pero para eso se requiere una reforma constitucional. Debemos parar esto. ¿Cómo conseguir consenso con 13 grupos parlamentarios? Muchos grupos se están conformando porque quieren presidencias de comisiones, cupos de personal. Esto último es toda una movida administrativa y de recursos para el Parlamento”, apunta Maguiña.

Pese a las advertencias de los especialistas, lo más probable es que veamos mayores movidas de bancadas en las próximas semanas, mientras se define el cuadro de repartición de presidencias de comisiones para la siguiente legislatura que arranca en agosto próximo.