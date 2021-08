Conforme a los criterios de Saber más

José Jerí ingresó como accesitario del inhabilitado Martín Vizcarra. Ahora, como vocero de la bancada y vicepresidente de Somos Perú, defiende a los ministros de Pedro Castillo, pero alega que su grupo no es oficialista. Adelanta que, dentro de los 100 primeros días, no respaldarán interpelaciones ni censuras. En lo que respecta a su agrupación, defiende las contrataciones de exparlamentarios como asesores, y asegura que el excandidato presidencia Daniel Salaverry puede terminar siendo expulsado.

—Un día antes de la investidura, usted publicó una foto resaltando la unidad de Somos Perú, pero en la voto de confianza la congresista Kira Alcarraz terminó votando en contra y los otros cuatro miembros a favor. ¿Qué pasó?

Cuando conversamos, pusimos todas las cartas sobre la mesa e hicimos un recuento de todos los acontecimientos en los días previos, pero decidimos dejar en libertad de conciencia para la votación. El consenso se plasmó en la votación. Después, la congresista Alcarraz me comentó de una situación muy peculiar con el primer ministro que no puedo detallar porque no me corresponde. Bajo eso, ella decidió ella votar en contra.

—¿Algo que sucedió ese día en el debate del pleno?

No, no, días antes. Ellos intentaron aclarar en el momento, pero no les alcanzó el tiempo. Ese fue el motivo por el cual ella votó como votó.

—Me gustaría tocar el tema de la bancada en general. Se han unido con el Partido Morado y el legislador Héctor Valer. ¿Esto no va en contra del espíritu de la ley antitransfuguismo? Lo digo porque está claro que se han unido por los beneficios que les corresponde al ser una bancada más numerosa. No hay una unidad de criterios, porque cada grupo toma su decisión de manera independiente.

Hay que tener en cuenta que somos dos partidos. Somos Perú, con 26 años y el Partido Morado, que también se debe a su línea política partidaria y a sus instancias partidarias, En nuestro caso seguimos las directivas del partido. Entonces, cada uno mantiene la independencia por ser un partido, sin perjuicio de que la alianza se traduce en temas administrativos. Tenemos algunos acuerdos entre ambos partidos en que, cuando existan posiciones en que no tengamos una un solo criterio, votaremos como partido, cada uno respetando su independencia, como sucedió en la investidura.

—Somos Perú podía continuar como bancada porque tenían los requisitos establecidos de reglamento y lo del Partido Morado es más un salvavidas porque ellos no podrían ser bancada. Entonces, repito, atenta contra la ley que buscaba, entre otras cosas, que no se constituyan uniones solo por los beneficios administrativos.

Siempre hemos tenido buenas coincidencias con el Partido Morado, Además, consideramos que los congresistas deben tener los mismos derechos, fuera del espíritu de la norma o de la modificación que se hizo en su momento. No se puede restringir o perjudicar algunos derechos de los congresistas.

La etiqueta oficialista

—¿A Somos Perú le está costando quitarse la etiqueta de oficialismo después de haber integrado la lista para la Mesa Directiva con Perú Libre?

No sé por qué nos dicen oficialistas . Nosotros hemos declarado que tenemos coincidencias con el partido de gobierno, pero tenemos también iguales discrepancias, no menos importantes, como el caso de Constitución y la asamblea constituyente. Por el contrario, con la llamada oposición también coincidimos en temas económicos. Nuestra postura de centro o moderada siempre va a ser cuestionada por la izquierda o la derecha. Nosotros analizamos cada decisión y cada votación, la estudiamos y vemos un balance, un equilibrio. Yo siempre digo que es mucho más fácil ser de izquierda o de derecha, pero nosotros tenemos una tarea distinta, una función distinta, que es analizar cada cada escenario que se presenta y sobre ello tomar una posición. La constituyente, nunca la apoyaremos.

—Hasta ahora, la única votación que en la que han estado en contra del oficialismo es en la repartición de las de las presidencias de comisiones. En el pleno, en todas han estado del lado del oficialismo, incluyendo el voto de confianza.

Bueno, la mayoría, pero no todas. No recuerdo exactamente todas las votaciones que hemos seguido en contra del oficialismo como tal. Nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo distinto que nos vincule a votar siempre con ellos. Nuestro acuerdo es con la gobernabilidad, con el país, tal vez no le guste a algunos sectores del Congreso, pero es nuestra posición.

—¿Cuáles son las coincidencias que tienen con el partido de gobierno?

Una cosa que hemos destacado es el tema educativo. Declarar en emergencia la educación es una primera acción que va a permitir mejorar el sistema. No solo se trata de tablets, es una reforma más compleja, y que va de la mano con el trabajo de la Sunedu y que debe extenderse a los institutos. También hay propuestas interesantes de naturaleza económica, mas no todas. Hemos discrepado cuando presentaron el proyecto de control de precios. El tema de salud tiene que respaldarse, evaluar el tema de los sistemas de salud. Hay coincidencias importantes.

—Pero en el tema educativo, por ejemplo, los congresistas de Perú Libre, al menos la facción magisterial, proponen modificar la Ley Carrera Pública Magisterial, afectando la meritocracia. Y además están hablando de una segunda oportunidad para las universidades no licenciadas. ¿Ustedes están de acuerdo con esas dos propuestas?

En principio, lo de la segunda oportunidad [a universidades no licenciadas], hay que evaluarlo. En el caso concreto, nosotros no queremos que se retroceda lo hecho en la Sunedu, pero también somos conscientes que su trabajo ha dejado algunos muertos y heridos. Conozco un caso muy concreto, muy cercano a mí, que es con los alumnos de la Universidad Garcilaso que han visto una serie de problemas administrativos a raíz del proceso de cierre. Es un tema que se debe evaluar para ver cómo lo presentan. Hay que tener en cuenta que es un Congreso tan segmentado, con un gobierno que no tiene una mayoría, y se tiene que generar muchos consensos. No van a imponer su posición al 100 por ciento.

—¿Pero cree que Perú Libre tiene una agenda en ese sentido? Hablamos de la carrera pública magisterial, de la segunda oportunidad para las universidades, lo del control de precios, la asamblea constituyente. No hay un proyecto donde uno pueda ver una propuesta moderada en la línea de lo que usted propone.

He encontrado, en principio, buenas intenciones de algunos, aunque me digan inocente. Yo percibo ese ánimo de cambio. Algunas propuestas son más extremas que otras, dentro de sus apasionamientos políticos. Pero también son conscientes que ninguna propuesta va a triunfar sin el acuerdo en el Congreso. Hay que ser más moderados para que generen los consensos políticos y finalmente puedan implementarse como políticas. Es por eso que ya no se habla con mucha fuerza del tema de asamblea constituyente. Ha pasado a un segundo plano. Estamos viendo otros temas porque saben que no tienen los consenso, ni el respaldo correspondiente.

Defensa cerrada

—En el tema del voto de confianza, ¿qué los termina convenciendo? El primer ministro llegó con un discurso muy orientado a las regiones, pero no hubo ningún tipo de rectificación respecto a la composición y los cuestionamientos de su equipo, que fue el principal flanco débil en este arranque de gobierno.

Pese a que no se recompuso como lo habíamos solicitado en varias oportunidades, decidimos apostar por lo que plantea. Decidimos dar esa gobernabilidad, por lo menos, por los 100 primeros días, para que ellos puedan iniciar esas líneas de acción y hagan viables las propuestas que hicieron en campaña, no las que son más extremas, sino las más coherente. En nuestros discursos manifestamos nuestras incomodidades ante la ausencia de temas que son verdaderamente importantes en el día a día. Esto es una crítica para todos nosotros como clase política. En el Congreso hemos centrado nuestro debate público en quién es mejor y quién es peor para un ministerio, sin antes ver qué tenían en mente para hacer. Nos hemos centrado mucho más en debates entre intereses políticos y hemos dejado de lado los intereses de los ciudadanos.

—Pero también podría verse desde el lado de que no se eligieron a las personas idóneas para los cargos de ministros y eso trae como consecuencia que no haya una gestión rápida hacia la demanda de la ciudadanía. Porque han entrado personas sin experiencia en la gestión pública, con cuestionamientos graves, y cuotas partidarias.

Eso es cierto, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, no están las mejores personas. Es una prerrogativa que corresponde al presidente y él mismo es responsable de lo que finalmente vaya a pasar. Nosotros tenemos que hacer un rol político responsable…

—¿Qué implica el control político responsable para para Somos Perú?

Fuera de los cuestionamientos que puedan tener los ministros, no lo estamos dejando trabajar o articular, porque están pensando que los van a llamar al Congreso, que los van a interpelar, no se les deja tranquilos. Hay que ser mucho más responsables y, por ejemplo, ejercer los mecanismos en sus etapas y en sus momentos. Se quería llamar al ministro de Educación a una sesión del Pleno, cuando lo correspondiente era verlo en la comisión de su sector. Tenemos que dejarlos tranquilos, al menos es mi idea, por los primeros días para que delimiten cuáles son sus acciones iniciales y puedan ir mostrando los caminos a las soluciones que ellos han planteado y que también nosotros, como ciudadanos y como políticos de otras fuerzas políticas presentes en el Congreso, estamos esperando. Hay que darles esa tregua, démosle 100 días para que establezcan su agenda de trabajo, vayan mostrando primeros resultados y seamos responsables en las acciones políticas que tengamos que hacer. Y si ya al término de ello, sumado a los cuestionamientos de algunos ministros, no se ve los primeros resultados, pues usemos lo que dice la Constitución y nuestro reglamento del Congreso.

—Lo que mencionas del ministro Educación es entendible porque se le quiere consultar sobre temas de gestión de su cartera, y eso se puede hacer desde la comisión…

Y también pasó con el ministro de Salud que querían invitarlo al pleno…

—Y se rechazó una moción en el pleno, es correcto. ¿Pero qué pasa con ministros como Iber Maraví de Trabajo, a quien se le cuestiona por atestados policiales por vinculaciones con el terrorismo? ¿Qué pasa con esos ministros a los cuales no se le quiere hacer consultas sobre su gestión en el sector que manejan, sino sobre la idoneidad que tienen para asumir el cargo?

Nosotros aún creemos que es bueno ver qué es lo que hacen, pero no dejarnos de observar. Esos cuestionamientos son válidos, en el caso del ministro de Trabajo estamos atentos a lo que haga, tiene que dedicarse a hacer trabajo y no hacer política, por ejemplo, respondiendo tuits en ese afán de defenderse políticamente. Estamos apostando por lo que pueden hacer en el ministerio. Entonces eso es lo primero, habría que tener mucha atención y estar atentos al comportamiento. Ya como ministro de Trabajo en su cartera, en sus funciones y en sus competencias.

—¿Entonces no le preocupa que tenga vinculaciones con el terrorismo?

Nos preocupa, sí, pero ello no implica que vamos a estar llamándolo o interpelando . Vamos a estar atentos a cómo se desenvuelve como ministro. Vamos a poner la lupa, pero no quiere decir que le pongamos cabe para que no trabaje. Para que en su momento no alegue que no hizo nada porque no lo dejaban trabajar, porque me estaban llamando por aquí y por allá. No podemos llegar a los extremos.

—¿Interpelar es poner cabe a un ministro?

No como poner cabe, pero sí distrae su labor en la cartera.

—Por lo que me dice, entiendo que Somos Perú no apoya la interpelaciones en estos primeros 100 días.

Nosotros vamos a apostar por la gobernabilidad en estos primeros 100 días .

—¿Eso implica que no van a apoyar interpelaciones y mucho menos censuras?

No tenemos el ánimo de apoyar, en ese momento, ninguna censura, ninguna interpelación. Salvo que se presenten nuevas evidencias que sean graves o muy graves. Al momento, consideramos que más allá de atestados, que sí son preocupantes, no son nada contundentes en este momento. Nos pone en alerta, sí. Nos preocupa, sí. Pero estamos optando por primero ver lo que van a hacer como ministro dentro de sus competencias.

—No había escuchado a ningún congresista de Perú Libre defender a un ministro tan cerradamente como usted.

Yo no tengo que ver con ellos. Como te digo, yo sigo apostando por el tema gobernabilidad, pero por los primeros 100 días. Si en este tiempo, no hacen nada y se suman más cuestionamientos, es una realidad totalmente distinta.

—¿O es que temen que Guido Bellido pueda terminar usando la cuestión de confianza para forzar el cierre del Congreso?

Los miedos siempre van a existir, de un lado y de otro. Vamos a esperar y vamos a analizar en su momento cómo se dan y en qué contexto se da. Pero hay que proteger la institucionalidad de ambos poderes.

Vizcarra y Salaverry

—Hablando del cierre de Congreso, ¿cuál es la situación del señor Martín Vizcarra en el partido Somos Perú?

Él es un invitado, participó en calidad de invitado y él está concentrado actualmente en sus temas personales, en sus temas profesionales, y la comunicación que mantiene es con la presidenta del partido.

—Como vicepresidente del partido, ¿consideras que fue adecuada la incorporación de Vizcarra dentro de Somos Perú?

En su momento, generó mucha expectativa. Los hechos que se dieron posteriormente generaron los resultados actuales. Nosotros seguimos para adelante como partido, trabajando con nuestros militantes, estamos perfilando a los candidatos para las elecciones 2022, no nos demoramos mucho en pensar solo en una persona.

—¿Vizcarra volverá a ser candidato con Somos Perú?

Eso es una decisión que corresponderá al señor Vizcarra en su momento. Nosotros estamos centrados en el presente como partido, con los congresistas, con nuestros alcaldes.

—¿Le pareció adecuada la contratación de la exasesora de Vizcarra, Miriam Morales, en el despacho de una congresista de la bancada? Tomando en cuenta que estuvo involucrada en algunas las denuncias que se le imputó al expresidente.

Es una decisión que tomó la congresista [Kira] Alcarraz y ella es quien debe dar las explicaciones del caso. Es un tema estrictamente laboral y las personas no pueden ser privadas de tener la opción de trabajar en cualquier instancia, mientras no estén impedidas.

—¿Y cuál es la situación del señor Daniel Salaverry?

Tengo entendido que tiene una denuncia en la Comisión de Ética por una infracción a nuestro estatuto. El Comité de Ética, que es autónomo, resolverá ese caso.

—¿Y qué implica una investigación en la Comisión de Ética del partido?

Puede implicar hasta la expulsión. Eso lo resolverá el comité.

—Somos Perú ha decidido contratar a dos excongresistas como asesores. A Guillermo Aliaga, implicado en el caso Los Cuellos Blancos, y a Luis Dioses quien fue cuestionado por su labor en la Comisión de Educación, donde buscó crear una instancia superior a la Sunedu. ¿Qué criterios se adoptaron para sus contrataciones?

Estamos destacando la experiencia que adquirieron en el Congreso pasado. Es importante sumar la experiencia. Esos cuestionamientos, en el caso de Aliaga tengo conocimiento que no han trascendido. En el caso de congresista Dioses ha tenido muy buenos aciertos dentro de algunos cuestionamientos. Ha sido reconocido incluso por muchos de los profesores que hoy están en el Congreso de la República.

—Eso es por la ley que reincorpora a los congresistas cesados, una norma que fue muy cuestionada.

Al margen de algunas peculiaridades o proyectos en específico, ha sido una buena gestión. Esa experiencia también se suma, pues el trabajo que podamos hacer en el Congreso ahora y por los cinco años.

—¿La hermana de la presidenta del partido volverá a tener un cargo de asesora como en el Congreso pasado?

Es asistente o técnica parlamentaria y está trabajando en la actualidad, en el mismo cargo que tuvo el Congreso pasado. Todos tienen el derecho de que de trabajar, al margen de que sea la hermana, la prima o el sobrino.

—En el tema de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, ¿cree que se va a llegar a los consensos?

El ánimo mayoritario del Congreso es elegir a los magistrados. Entonces hay que definir el procedimiento. Si optamos por el procedimiento que ya existe o se va a proponer uno distinto.

—¿Un procedimiento distinto implicaría volver a cambiar la norma?

Podría ser. Depende de los integrantes de la comisión, pero por lo pronto está el procedimiento vigente y se determinará.

—¿Y para Somos Perú cuál debería ser el mecanismo?

Creo que deberíamos continuar y perfeccionar el modelo que actualmente está vigente, porque obviamente hay algunos ajustes que podrían hacerse.

—Usted es congresista por Lima, pero trabajó en el Gobierno Regional de Áncash y producto de ello, se hicieron varias denuncias. Se le intentó involucrar en algunas de las denuncias que se hizo por malos manejos en la región. ¿Cómo quedó ese proceso?

Es que no existe ningún proceso que contra. Como tú lo has dicho, se intentó involucrar. Eso es cierto, pero yo no tengo ningún proceso abierto. Nunca nadie me ha notificado nada y solo fue trascendido. Además, yo no estuve en la época en que se suscitaron los hechos, que finalmente son los que la Fiscalía sustentó para la reclusión preventiva al gobernador.

—Tomando en cuenta de que Somos Perú es un partido municipalista, ¿ya tienen pensado a su candidato para la alcaldía de Lima?

Estamos conversando con diferentes propuestas. Estoy seguro que alguno de los alcaldes actuales va a ser nuestro candidato a Lima. Eso es lo que podría.

—En Lima, tienen al alcalde de Ancón…

No solamente tiene que ser entre nuestros alcaldes. No diría nombres, solo puedo decir que va a ser un alcalde en funciones.

