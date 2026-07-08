La bancada de Somos Perú pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que no se otorgue la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz a José Jerí.

La solicitud a la que tuvo acceso El Comercio, fue enviada luego de que Rospigliosi fijara la agenda para este jueves en la que decía que “conforme a los antecedentes, se propone el otorgamiento de la Medalla de Gran Cruz al señor José Enrique Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso durante el período 2025-2026”.

La agrupación, de la que fue parte Jerí hasta el 2 de junio, fecha en la que renunció, remarca los cuestionamientos constitucionales que motivaron su salida como presidente interino de la República.

#AHORA La bancada de Somos Perú pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que no se otorgue la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz a José Jerí, en su condición de titular del Parlamento. La solicitud fue enviada luego de que se fijara la agenda para este… pic.twitter.com/U1cxrU4pKo — Erik Rivera (@ErikRivera__) July 8, 2026

Debido a ello, señalan que resulta “incongruente y agraviante para el país” pretender honrar una gestión caracterizada por una serie de cuestionamientos.

Entre ellos, señalan: “Cuestionamientos en el ámbito jurisdiccional y desacato a mandatos judiciales”, “Graves afectaciones a la neutralidad en Comisiones Investigadoras del Parlamento”.

También, “Conducta clandestina y reuniones extraoficiales con proveedores estatales” y “Flexibilización de la seguridad institucional a favor de ciudadanos con restricciones legales”.





“Nuestra posición se fundamenta en estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública, toda vez que la referida distinción representa la máxima consideración que otorga este poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”, indica el texto.

El Consejo de Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves 9 de julio el otorgamiento de la medalla de Gran Cruz al actual legislador.

Como se recuerda, el 17 de febrero, José Jerí fue censurado por el Congreso tras las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.