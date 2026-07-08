El Consejo de Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves 9 de julio el otorgamiento de la medalla de Gran Cruz al actual legislador. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
El Consejo de Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves 9 de julio el otorgamiento de la medalla de Gran Cruz al actual legislador. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Por Redacción EC

La bancada de Somos Perú pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que no se otorgue la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz a José Jerí.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: