Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú aprobó el informe final de la denuncia constitucional N.° 403, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala por presuntas irregularidades en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: