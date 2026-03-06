La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú aprobó el informe final de la denuncia constitucional N.° 403, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala por presuntas irregularidades en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El informe final sustentado por el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) fue aprobado por mayoría con 8 votos a favor, 3 en contra y una abstención, y deberá seguir su trámite en las siguientes instancias del Congreso.

El documento sostiene que Castillo, en su condición de presidente de la República, habría patrocinado indebidamente intereses particulares en el proceso de ascensos del 2021 en el Ejército del Perú y en la Fuerza Aérea del Perú.

Según la denuncia, el entonces mandatario habría favorecido a oficiales del Ejército como los coroneles Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Enrique Sánchez, así como al comandante Víctor Hugo Torres Quispe, con el objetivo de que ascendieran al grado inmediato superior.

Para ello, Castillo habría intercedido ante el entonces comandante general del Ejército y presidente de la junta de selección, José Alberto Vizcarra Álvarez. Sin embargo, al no concretarse dichos ascensos, el alto mando militar fue removido de su cargo por decisión del presidente, sin una justificación válida, según el informe.

El documento también señala presuntas injerencias en la Fuerza Aérea del Perú. En este caso, Castillo es acusado de promover el ascenso del mayor general Edgar Jesús Briceño Cornejo al grado de teniente general, así como del coronel Carlos Enrique Castillo Ruiz a mayor general y del coronel Heber Román Vilca Vargas, al grado de mayor en la especialidad Jurídica.

El entonces presidente habría intentado materializar estos ascensos a través del comandante general de la FAP, Jorge Luis Chaparro Pinto, quien posteriormente también fue retirado del cargo al no concretarse los cambios solicitados.

La denuncia también menciona presuntos pagos ilegales vinculados al proceso de ascensos en la Policía Nacional del Perú: Se menciona el supuesto pago a Castillo de 20 mil dólares por intermedio del entonces ministro de Defensa Walter Ayala para favorecer el ascenso de determinados oficiales.

Asimismo, se señala que el suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez habría entregado otros 20 mil dólares para impulsar el ascenso de varios coroneles de la institución policial.

Descargos

Durante el proceso se ofrecieron 73 medios probatorios. El 24 de mayo, Ayala presentó sus descargos solicitando la nulidad del informe de calificación y que la denuncia sea declarada improcedente. Por su parte, Pedro Castillo no presentó descargos.

Tras evaluar los hechos, la subcomisión concluyó que Castillo habría incurrido en los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. En el caso de Ayala, se determinó presunta responsabilidad por abuso de autoridad, tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico.

El informe final recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo por patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo, y acusar a Walter Ayala por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

Asimismo, el documento propone archivar el extremo referido al presunto delito de organización criminal, al considerar que no se ha acreditado la existencia de una estructura criminal paralela distinta al Estado.

Finalmente, se plantea levantar el fuero de los acusados para que el Ministerio Público del Perú continúe con las investigaciones correspondientes.