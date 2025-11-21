La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó los pedidos que hizo el expresidente Pedro Castillo para apartar de los casos en su contra a los congresistas que votaron a favor de su vacancia en diciembre del 2022 tras su golpe de Estado.

Al inicio de la sesión de este viernes, Lady Camones (APP) dio cuenta de los dos escritos que presentó el exmandatario donde solicita la recusación e inhibición de los miembros de la subcomisión que, según señaló, “simularon su voto a favor de la vacancia presidencial de 7 de diciembre del 2022″.

La recusación, presentada en dos documentos los días 10 y 12 de noviembre, incluye a Lady Camones y los otros legisladores de este grupo de trabajo para que no participen en el proceso que se sigue contra Castillo Terrones y que busca inhabilitarlo por 10 años de la función pública por el golpe de Estado.

Camones, tras dar cuenta de ambos documentos, informó que fueron respondidos en su oportunidad, informando al exmandatario que no son procedentes porque la figura de recusación e inhibición no están regulados en el Reglamento del Congreso.

En la misma sesión de la subcomisión, se dio cuenta de las dos denuncias constitucionales que presentó Pedro Castillo contra Dina Boluarte y los congresistas que votaron a favor de su vacancia, y también contra los jueces de la sala penal especial que lo están procesando por los delitos cometidos en su golpe de Estado, así como a los fiscales a cargo de su proceso.

Las acusaciones son por presuntamente haber cometido delitos de homicidio y lesiones por las muertes durante las protestas, así como usurpación de funciones, prevaricato y obstrucción a la justicia.

Lady Camones detalló que la subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para elaborar los informes correspondientes sobre la admisibilidad de estas dos denuncias.