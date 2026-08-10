Catherin Palomino, congresista de Juntos Por el Perú.
Catherin Palomino, congresista de Juntos Por el Perú.
Por Redacción EC

El dominical Cuarto Poder difundió supuestos mensajes de WhatsApp atribuidos a la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, con presuntos insultos hacia familiares del expresidente Pedro Castillo, incluyendo expresiones ofensivas y advertencias de emprender acciones legales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: