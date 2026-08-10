El dominical Cuarto Poder difundió supuestos mensajes de WhatsApp atribuidos a la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, con presuntos insultos hacia familiares del expresidente Pedro Castillo, incluyendo expresiones ofensivas y advertencias de emprender acciones legales.

En un chat, del 18 de junio, dirigido a un familiar del exmandatario, aparecen expresiones como: “¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted?”. En el mismo diálogo también se advierte: “Le advierto que, si vuelve a involucrarme en sus ataques, tomaré las acciones legales correspondientes”.

Niega haber enviado los mensajes

Tras la difusión del reportaje, Palomino rechazó ser autora de las conversaciones y respondiendo a la consulta del dominical, señaló: “Desconozco el mensaje al que hacen referencia y no puedo responder por algo cuya autenticidad desconozco”, dijo.

Respuesta de Catherin Palomino.

Como explicación, sostuvo que su teléfono fue intervenido y que, después de la segunda vuelta electoral, una persona a la que identificó como Jesús Fernández habría bloqueado su equipo haciéndose pasar por su pareja.

Según Palomino, la situación fue regularizada aproximadamente un mes atrás, cuando volvió a activar su chip.

Asimismo, este lunes emitió un pronunciamiento en el que niega que los mensajes “hayan sido enviados desde mi celular”.

“Es falso que mi persona haya escrito lo difundido. En su debida oportunidad y ante el órgano competente, haré valer mis derechos frente a este agravio que no voy a tolerar”.