La congresista Susel Paredes (No Agrupados) anunció su respaldo al proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre que plantea recortar el mandato presidencial y de los legisladores, así como adelantar las elecciones generales para el año 2023.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria consideró que es hora de salir del “entrampamiento” al que nos condujo el “voto irresponsable” en la primera vuelta de las elecciones generales del 2021 y pidió “no botar” el voto.

“Es hora de salir del entrampamiento al que nos condujo el voto irresponsable. No en segunda, sino en primera vuelta. Me adhiero al proyecto de Ley de adelanto de elecciones, no importa quién lo presente, lo cierto es que la situación actual lo exige. No hay que botar el voto”, escribió en la red social.

Cabe indicar que el vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, informó que ayer por la noche se retiró el proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones generales, que había sido presentado a iniciativa de Pasión Dávila.

Sin embargo, este último adelantó que continuará adelante con su proyecto de ley porque, según su punto de vista, la ciudadanía está “bastante cansada” con el tema de la vacancia presidencial y la constante interpelación y censura de ministros.

Karol Paredes en contra de propuesta

En tanto, la congresista Karol Paredes (Acción Popular) dijo que si bien “respeta mucho” las iniciativas legislativas de sus colegas, personalmente no está de acuerdo con la propuesta de Perú Libre porque se debe ser “respetuosos de la voluntad popular”.

“Más bien hay que esforzarnos todos, -tanto el Legislativo, la ciudadanía y el Ejecutivo - en fortalecer la gobernabilidad y hacer que este respeto irrestricto a la institucionalidad se dé”, subrayó.

“Yo estuviera totalmente contenta si estuviéramos presentando propuestas legislativas o en todo el Ejecutivo estuviera presentando planes o acciones concretas que tenga que ver con salud, educación y reactivación económica (…) Estamos distrayendo principalmente toda la energía cuando nosotros sabemos que hay problemas mucho más urgentes que se tienen que solucionar”, sentenció.

Declaraciones de la congresista Karol Paredes sobre el proyecto que plantea el adelanto de elecciones generales para el 2023. (Video: RPP TV)