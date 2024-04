Una discusión entre los legisladores Alejandro Cavero (Avanza País) y Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) que ocurrió durante el debate de la moción de censura contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, generó una fuerte respuesta por parte del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien tuvo que advertir que no quería suspender la sesión.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves, luego que Paredes tomara la palabra durante la discusión de la moción contra Urteaga para cuestionar, entre otras cosas, el plan anual de incentivos económicos del sector Cultura que señaló limitaba a directores, productores y actores cinematográficos a nivel nacional.

Alejandro Cavero, varios minutos después, empezó su participación aludiendo directamente a Susel Paredes y a su profesión de actriz de manera despectiva.

Pelea entre Alejandro Cavero y Susel Paredes

“Aquí han hablado algunas congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector Cultura. Yo le recomendaría que regrese al rubro de la actuación porque no está para el Congreso, y de repente al rubro de la actuación de cómica ambulante”, fueron sus palabras.

Alejandro Soto, ante los reclamos, lo interrumpió. “Por favor, dejemos los adjetivos, estamos debatiendo un tema central, procede o no procede la censura a la ministra”, exhortó.

“Al que le calce el guante, que se lo chante. Yo retiro la palabra, pero quien se haya sentido aludido, ahí están las pruebas”, fue lo que respondió Cavero.

Susel Paredes pudo responder por alusión ya que Soto le dio un minuto en medio del debate. “Un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida, un minuto es suficiente para reivindicar a los cómicos ambulantes que no tienen un sol para pagar y les dan un poco de alegría”, dijo antes de ser interrumpida por reclamos por parte de Cavero con el micrófono apagado.

El presidente del Parlamento tuvo que volver a participar para advertir que podría suspender el pleno por este incidente. “Voy a suspender la sesión si es que no se pone orden. Le he cedido el uso de la palabra pese a que el congresista Cavero ha retirado la palabra. Le estoy dando el uso de la palabra y lo exhorto al congresista Cavero también a guardar la compostura del caso. No quiero suspender la sesión”, aseveró.

Susel Paredes concluyó su respuesta defendiendo la labor de los actores y actrices como una profesión digna y luego Alejandro Soto prosiguió con el debate de la moción de censura, la cual finalmente fue rechazada por falta de votos.