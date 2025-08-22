La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió el trámite de las denuncias pendientes contra la presidenta Dina Boluarte, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), anunció este viernes Lady Camones (APP).

En la sesión de instalación de la subcomisión, este viernes 22 de agosto, Camones anunció que acatarán el fallo del TC del 19 de este mes donde ordenan suspender las investigaciones contra la mandataria por delitos no incluidos en el artículo 117 de la Constitución.

“Esta presidencia, acatando el criterio del TC, supremo intérprete de nuestra Constitución, independientemente de estar o no de acuerdo con ello, informamos que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la subcomisión donde la presidenta de la República tenga calidad de denunciada se suspenderán en el Estado en que se encuentren”, anunció Camones, presidenta de la subcomisión.

También en atención a lo ordenado por el TC, precisó que la tramitación de estos casos reiniciará al finalizar el mandato de Dina Boluarte.

Previamente, se sometió a voto la designación de la vicepresidencia de la subcomisión como parte de la sesión de instalación.

Así, se definió con 9 votos a favor y 1 abstención que este cargo recaiga en Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. Él y Lady Camones integrarán la dirección de la subcomisión en el periodo 2025-2026.