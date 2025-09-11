Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Suspensión del cargo de presidente vuelve al debate en el Congreso: los alcances de la propuesta
En las propuestas para los reglamentos de lo que será la era del nuevo Congreso bicameral que arrancará este 2026, se incluye y desarrolla el procedimiento de suspensión presidencial. Una figura que está contemplada ya en el artículo 114 de la Constitución, pero que ciertamente hasta ahora no se había desarrollado a nivel reglamentario ni aplicado a un jefe del Estado. Es un proceso muy distinto al de una vacancia, con implicancias y efectos también diferentes.

