La congresista Tania Ramírez, de Fuerza Popular, aseguró que votaría a favor de una lista para la Mesa Directiva que incluya a Waldemar Cerrón, de Perú Libre, como candidato, si es que se logra una alianza entre ambas bancadas.

“Si mi bancada asume tener una alianza en la mesa con (Perú Libre), yo no le veo nada de malo, y sí apoyaría obviamente”, aseveró este jueves a RPP al ser consultado si es que votaría por una lista que incluya a Waldemar Cerrón.

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró que la primera opción que tiene su bancada para presentar un candidato para integrar una lista para la próxima Mesa Directiva es Waldemar Cerrón, quien se ha mostrado a favor de lograr una alianza con Fuerza Popular .

Si bien Tania Ramírez consideró “prematuro” comentar si estaría a favor o en contra de una lista que tenga como uno de sus integrantes al hermano de Vladimir Cerrón porque su bancada todavía no lo discute, recordó que es normal que haya alianza dentro del Congreso.

“Nosotros como bancada no hemos conversado el tema, pero si se llegara a tomar decisiones, obviamente no va a ser la única bancada Fuerza Popular, sino todo el bloque. Fuerza Popular tranquilamente podría postular a la presidencia y podría ganar pero siempre tratamos de ceder para que no digan que queremos acaparar”, aseguró.

La legisladora minimizó el cuestionamiento sobre Perú Libre y su ideario como partido político en el que se habla sobre control de medios y medidas contra el libre mercado, justificando así su posición abierta a la posibilidad de respaldar a Waldemar Cerrón.

“Somos un Parlamento para fiscalizar el trabajo que realiza el Ejecutivo. No vamos a ejecutar el ideario de Perú Libre, nosotros como Congreso de la República únicamente nos regimos con nuestra Constitución”, insistió Ramírez.