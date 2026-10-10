Iber Maraví discutió con ministros y otros legisladores. (Congreso / YouTube)
Iber Maraví discutió con ministros y otros legisladores. (Congreso / YouTube)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, otros legisladores y el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) protagonizaron un altercado durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado este sábado 10 de octubre. La discusión verbal interrumpió el debate sobre las facultades legislativas durante diez minutos ante el desorden y fuera de cámaras.

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