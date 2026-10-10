El ministro del Interior, César Astudillo, otros legisladores y el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) protagonizaron un altercado durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado este sábado 10 de octubre. La discusión verbal interrumpió el debate sobre las facultades legislativas durante diez minutos ante el desorden y fuera de cámaras.

El enfrentamiento verbal surgió durante la intervención de la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) sobre las reformas en la Policía Nacional. La legisladora cuestionó la labor de la PNP y dijo que parecía que el ministro del Interior, César Astudillo, tenía miedo de hablar sobre una reforma policial. Ante esto, el funcionario exigió el retiro de esas palabras sin que le otorguen la palabra.

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Frente a ese reclamo ministerial, el senador Iber Maraví increpó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, para que ponga orden y llame la atención al ministro por tratar de interrumpir a Luque. El cruce de reproches elevó el tono de la disputa al punto que se tuvo que interrumpir por varios minutos el debate.

Cuando se apagaron los micrófonos, los gritos comenzaron a subir de tono. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se sumó a Astudillo en el choque verbal con Maraví hasta que otros legisladores se fueron sumando a la discusión.

El punto más álgido ocurrió cuando el senador Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) encaró a Iber Maraví por varios segundos hasta que otros congresistas los separaron. Todo esto no fue trasmitido por la trasmisión oficial del Congreso.

El grupo de trabajo reanudó sus labores tras superar el incidente y continuó con la ronda de exposiciones programadas. Los parlamentarios prosiguieron con las preguntas técnicas a los representantes del Gobierno sobre el pliego de seguridad ciudadana.

Ruth Luque declaró ante la prensa luego de la interrupción para negar haber tenido algún tipo de expresión que haya merecido la reacción César Astudillo y del oficialismo. “Pareciera que el ministro del Interior no quiere pronunciarse sobre la reforma policial. Eso es lo que he dicho textualmente. Lamento el comportamiento del ministro del Interior, creo que no es la manera”, aseveró.

#EnVivo Ruth Luque, senadora: Yo dije que pareciera que el ministro del Interior, César Astudillo, tiene miedo de iniciar la reforma policial. No he faltado el respeto Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/g4l5iqn2US — Canal N (@canalN_) October 10, 2026

Maraví también justificó su actuación ante los periodistas y defendió su intervención en defensa de Luque, además de criticar específicamente a Astudillo y Giampietri. “Reaccionó contra mi persona y yo he pedido al presidente de la comisión que no permita esa interrupción y lamento mucho que luego hayan usado improperios, palabras muy subidas de tono contra mi persona (...) debo rechazar tajantemente la actitud del senador Giampietri que se ha acercado de manera matonesca a pecharme de manera física. Por supuesto yo no he caído en ese juego, incluso llegó a decirme si tú quieres podemos arreglarlo afuera. Eso es realmente grave”.

La sesión sabatina formó parte del proceso de revisión del dictamen que aprobó la Cámara de Diputados para conceder facultades legislativas al Ejecutivo. Los integrantes de la mesa parlamentaria recibieron a diversos ministros para evaluar los pedidos normativos antes de emitir un pronunciamiento final.

Comisión de Constitución recibe a ministros Astudillo y Álvarez

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, explicó que estas primeras jornadas cumplen un propósito estrictamente informativo para el país. Para este sábado, el grupo de trabajo recibió a los ministros de Justicia Ernesto Álvarez, Interior César Astudillo y de Defensa Rafael Belaunde.

Mesía estimó que el debate del dictamen final comenzará el martes y proyectó su votación en la comisión para el jueves. El legislador fujimorista añadió que el texto estaría llegando al pleno del Senado el lunes siguiente tras agotar los diálogos con las diversas bancadas.