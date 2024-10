El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaac Mita (Perú Libre), afirmó que “doctrinariamente” no existe el término “terrorismo urbano”, razón por la cual se está tipificando el delito de criminalidad sistemática.

En declaraciones a los periodistas, indicó que se ha recogido la opinión de especialistas, legisladores, de la sociedad civil y de los grupos que se oponen a dicho término, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Ese término (terrorismo urbano) no hay, la misma plataforma de grupos que están protestando están reclamando que no se incluya. No es que me opongo, sino que doctrinariamente no hay ese término”, expresó.

“El asunto es que hemos recogido la propuesta de especialistas, congresistas, así como la sociedad civil, así como los que han marchado y han presentado su propuesta; se ha recogido eso y están en contra de ese terrorismo urbano”, agregó.

Respecto a la ley de crimen organizado, Mita pidió tomar “con seriedad” el tema e informó que prácticamente se ha culminado el trabajo con el dictamen, que ahora pasará a un análisis para consensuar y luego se pondrá a consideración del pleno.

“Algunas reformas (se han hecho sobre crimen organizado). No quisiéramos adelantar porque soy presidente de la comisión multipartidaria, en el debate ya se verá de acuerdo a los dictámenes sustitutorios que se van a presentar”, subrayó.

El parlamentario también enfatizó que no se está manejando correctamente la parte ejecutiva respecto a la criminalidad organizada, pese a que existe la norma y ya está tipificada en el Código Penal.

Declaraciones de Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia. (Video: Canal N)

“Se tiene que hacer con mucha serenidad, eso es lo que estamos pidiendo, no es que se trate de incapacidad. Lo que se trata es resolver el problema de inseguridad ciudadana. Es un tema que no se está manejando correctamente la parte ejecutiva, existe la norma, está en el Código Penal, sin embargo, no se está ejecutando”, subrayó.

Como se recuerda, el Congreso sesionará este miércoles 16 de octubre, desde las 09:00 horas, con el fin de continuar el debate de los dictámenes de terrorismo urbano y crimen organizado, que quedaron en cuarto intermedio la semana pasada.