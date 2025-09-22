Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron tras la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por parte de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera por seis meses a su titular, Delia Espinoza.

Espinoza Valenzuela afronta un proceso disciplinario seguido por la JNJ por no acatar una resolución de junio de este año en la que habían dispuesto reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Al respecto, el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) dijo esperar que con la llegada de Gálvez Villegas a la Fiscalía de la Nación mejoren sus relaciones con la Policía Nacional (PNP).

“Espero que con el nuevo fiscal de la Nación las relaciones no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones, mejoren, sobre todo con la Policía”, expresó en declaraciones a los periodistas.

“La relación de la fiscalía con la Policía es fundamental para la lucha contra la delincuencia y eso se había deteriorado con personas como Delia Espinoza, que lo único que hacía era atacar a la Policía y a las Fuerzas Armadas, y proteger a los delincuentes y terroristas”, agregó.

En tanto, el parlamentario Edward Málaga (no agrupados) señaló que Tomás Gálvez forma parte de uno de los bandos en conflicto en el Ministerio Público y pidió que dicha pugna termine ya.

LEE MÁS: La JNJ suspende a Delia Espinoza como fiscal de la Nación por seis meses

“Eso pasa por renovar toda la plana de fiscales supremos. Tenemos que salir de ese enfrentamiento, cada vez que se nombra a uno de ellos va a haber este tipo de cuestionamientos. No ayuda mucho realmente, esperamos que haga el mejor trabajo posible”, manifestó.

“Teníamos dos bandos: la fiscal Delia Espinoza, la fiscal Patricia Benavides, y optar por alguno de los dos no es lo más saludable en este contexto de enfrentamiento. Lo mismo pasa con muchos otros fiscales. Si bien la no designación de Patricia Benavides es saludable porque aumentaría las tensiones, eso también hay que verlo con mucho cuidado, con mucha calma”, añadió.