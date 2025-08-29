El fiscal supremo Tomás Gálvez presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber tratado de impedir su regreso al Ministerio Público, formalizando así la segunda acusación de este tipo contra la titular del Ministerio Público esta semana.

Gálvez Villegas presentó formalmente esta denuncia ante el Congreso para que sea tramitada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la que acusa a Espinoza de presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, rehusamiento o demora de actos funcionales y acoso.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Abogado de Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación por 10 años

Este 28 de agosto, también se conoció que Patricia Benavides, otra fiscal suprema que fue restituida, planteó a través de su defensa legal otra acusación contra Delia Espinoza por prevaricato y abuso de autoridad por haber demorado en acatar la disposición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a su favor para que regrese al Ministerio Público. Benavides pide la inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años del ejercicio de la función pública.

Tomás Gálvez, fiscal supremo, presenta nueva denuncia constitucional contra Delia Espinoza.

Gálvez Villegas dijo que, en su caso, la fiscal de la Nación “en todo momento trató de incumplir la sentencia del TC” que anuló su destitución, y que para ello recurrió a “argucias y a actos arbitrarios y delictivos”.

El fiscal supremo menciona como ejemplo de esto pedidos de explicaciones y aclaraciones a la JNJ, así como su pedido ante la Corte Suprema para que sea suspendido por tres años en el ejercicio del cargo de fiscal supremo.

Tomás Gálvez hizo énfasis en que este acto no respetó las competencia del Congreso, la Comisión Permanente y la subcomisión por pedir ante el Poder Judicial la suspensión de sus derechos.

Finalmente, menciona en su acusación el presunto acoso que habría sufrido por parte del personal del Ministerio Público ya que dijo que fue objeto de “reglaje” durante una reunión con José Luis Castillo Alva, otro implicado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y de quien dijo que era su exabogado con quien se encontró en un restaurante en el Centro de Lima el 15 de agosto.