La portavoz de Fuerza Popular, Milagros Salazar, envió un oficio al primer ministro Salvador del Solar solicitando información sobre la sesión del Consejo de Ministros realizada este jueves. Su colega de bancada, Yeni Vilcatoma, también hizo un requerimiento similar a través de otro documento.

La medida se da luego de que Del Solar emitiera un pronunciamiento haciendo un llamado a la ciudadanía y exhortándole a apelar a su conciencia, responsabilidad, patriotismo y vigilancia. “No permitamos que nuestros derechos, una vez más, sean pisoteados”, instó. Esto tras la decisión tomada en la Comisión de Constitución del Congreso, donde se archivó el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo que planteaba el adelanto de elecciones generales al 2020.

“No hemos tenido en mente ninguna denuncia al respecto […] Y como no está claro su discurso, tiene que haber una transparencia para ver cuál fue la sesión, qué temas se tocaron, qué acuerdos tuvieron, quiénes participaron y quiénes estuvieron de acuerdo o no”, manifestó Salazar a El Comercio.

Asimismo, la parlamentaria consideró que como el jefe del Gabinete está “ensalzando a la población”, la bancada tiene todo el derecho a pedir la información.

“Lo único que tenemos que tener claro, qué han tratado y cuáles son los acuerdos. Nos reafirmamos en lo mencionado por el presidente Pedro Olaechea, pretendemos pasar la página, que respeten la autonomía del Congreso. Ellos no pueden seguir en un tema que ya ha sido archivado. basta ya de seguir enfrentando, azuzando, amenazando. Debemos seguir trabajando. El obstruccionista no es el Congreso, es el Ejecutivo, que no permite que nosotros desarrollemos nuestras funciones como corresponde ”, acotó.

Advirtió, además: “Yo espero que reflexione el Ejecutivo, que los ministros no sean parlantes y digan ‘sí señor’, porque también ellos van a tener responsabilidad”. Sin embargo, insistió en que su oficio solo busca que se transparente la sesión del Consejo de Ministros ante una declaración ambigua de Salvador del Solar.

El oficio fue recibido esta tarde. Salazar sustenta su solicitud en el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. Este señala: “Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley”.

“Nuestro gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a actuar con la autoridad y fortaleza que nos dan la Constitución y las leyes, y actuar con la responsabilidad que este Parlamento no ha sabido demostrar el día de hoy”, dijo el primer ministro en su mensaje.

La Comisión de Constitución archivó el proyecto de adelanto de elecciones con 13 votos a favor y 1 en contra.

La colega de Salazar, Yeni Vilcatoma, envió un oficio similar a Salvador del Solar al considerar que su mensaje fue “amenazante”.