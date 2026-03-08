Por Marisol Espinoza, candidata a Senado Nacional con Alianza para el Progreso (#2)

Firmeza para cambiar

En tiempos de antipolítica, muchos creen que lo mejor es retirarse. Yo creo lo contrario: cuando la política se llena de oportunistas, los que sí sabemos hacer las cosas tenemos la obligación de volver.





Beca 18, Pensión 65 y Cuna Más son programas sociales impulsados durante mi gestión como vicepresidenta de la República y aprobados como presidenta de la Comisión de Presupuesto 2012. Además, asignamos S/. 500 millones para atender la deuda social de los maestros y se hizo efectivo el pago. Estas iniciativas dieron oportunidades reales a miles de niños, jóvenes, adultos mayores y madres. Hoy vemos un evidente retroceso: presupuestos amputados, criterios injustos y servicios que no llegan. El problema no es la política, es quiénes lideran y generan inestabilidad.





Regreso a la arena política con firmeza para cambiar y la experiencia de quien sí sabe hacer. Para recuperar lo que funciona y mejorarlo, así como impulsar nuevas soluciones: seguro de salud para lideresas de ollas comunes y mototaxistas, atención para las madres cuidadoras e instalación de cámaras Gesell en cada región. Regreso con la experiencia de una mirada de políticas públicas al servicio de la población porque el Perú necesita menos improvisación y más experiencia al servicio de la gente.