Tribuna electoral: Las propuestas de Columbus, Loredo, Rivas y Silva para la Cámara de Diputados

Por Diethell Columbus, candidato a diputado por Lima con Fuerza Popular (número 2)

Legislar desde la cancha

El Perú se ahoga en discursos vacíos sobre “diversificación productiva” mientras la realidad exige otra cosa. No se necesitan más diagnósticos, falta decisión y orden institucional.





Es inaceptable que el destino de la industria nacional (y de cientos de miles de empleos) dependa de un burócrata que jamás ha pagado una planilla ni generado un centavo de riqueza. Cada día que un expediente duerme en una ventanilla es inversión privada que se pierde y pobreza que se perpetúa. Frente a esa irresponsabilidad estructural impulsaremos un ‘shock’ desregulatorio serio, basado en evidencia y con evaluación de impacto regulatorio ex ante.





Debemos entender que la inversión privada no huye de los impuestos, huye de la inestabilidad y del populismo. Por ello, lucharemos por una estabilidad jurídica blindada, impuestos razonables para quien transforma materias primas y un Estado que use su billetera para potenciar la industria nacional y no para enriquecer solo a la extranjera.





Si queremos dejar de ser solo exportadores de materia prima e integrar al 75% que hoy sobrevive en la informalidad, necesitamos leyes que funcionen. Y las leyes que funcionan las trabajamos quienes ya tenemos experiencia positiva en la cancha.