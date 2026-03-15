Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Cuatro candidatos para la Cámara Baja exponen sus principales propuestas legislativas, centradas en temas de ejes transversales. Un candidato al Callao propone centrar su gestión en la fiscalización del gasto público a nivel regional.
Hoy millones de peruanos sentimos que el país se ha vuelto más difícil. Salir a trabajar implica enfrentar inseguridad en las calles, emprender significa lidiar con un Estado lleno de trámites y sostener la economía del hogar exige cada vez más esfuerzo.
Más del 75 % de los trabajadores en el Perú está en la informalidad y apenas uno de cada diez delitos se denuncia, porque los ciudadanos sienten que el sistema no funciona. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de las familias.
La política no puede seguir desconectada de esa realidad. El próximo Congreso tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de cambiar su forma de trabajar: menos confrontación y más soluciones a los problemas que afectan la vida de los peruanos. En seguridad, resulta inaceptable que delincuentes detenidos en flagrancia vuelvan a las calles a las pocas horas. Impulsaré el fortalecimiento de las Unidades de Flagrancia Exprés y una mejor coordinación entre PNP, Fiscalía y Poder Judicial. Además, propondré simplificar trámites y eliminar barreras burocráticas que empujan a millones de pequeños negocios a la informalidad.
Recuperar el orden es la condición para que las familias vuelvan a vivir tranquilas y para que el Perú vuelva a avanzar.
Vengo con tres pilares: Seguridad: para enfrentar la delincuencia con firmeza, prevención y vigilancia real, quien quita una vida o extorsiona no tiene lugar en nuestras calles. Educación prioritaria, impulsando un departamento psicológico por cada colegio, y la modernización de la infraestructura educativa. Y principalmente con Salud: digna y accesible, con la creación del Fondo de Salud.
Considerando que el 2025, el primer nivel de atención en salud en Perú enfrenta una crisis estructural, con más del 95% de postas y centros de salud, presentando una infraestructura y equipamiento inadecuados. Así como falta de personal médico en más del 50% de establecimientos.
Con el proyecto de ley Fonsalud, crearemos el Fondo Intangible de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, un mecanismo que destinará el 5% del canon minero, sobre canon y de las rentas de aduana para fortalecer postas y centros de salud (Atención de primera línea), priorizando el mantenimiento de infraestructura, equipamiento médico, atención preventiva, la salud mental y el primer Centro Neuropsicológico gratuito para nuestras familias.
El Callao tiene un gran potencial, pero también desafíos que tienen que ser atendidos urgentemente. Por muchos años ha tenido presupuestos millonarios destinados a salud y educación, pero muy pocas veces se ha visto materializado en mejores servicios para la población. En la actualidad, el gobierno regional administra aprox. S/ 615 millones en salud y S/ 730 millones en educación, por lo que mi prioridad será supervisar que estos fondos se utilicen en beneficio de la población.
En salud, es necesario mejorar la infraestructura y modernizar los equipos médicos de los hospitales Carrión, San José y Ventanilla, además de fortalecer los centros de salud en todo el Callao. Impulsaré también la creación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, para que los chalacos tengan un lugar cercano donde recibir tratamiento oncológico. Asimismo, promoveré la construcción del nuevo hospital en Pachacútec.
Creo firmemente en las oportunidades para nuestros jóvenes. Por eso, buscaré implementar la formación técnica desde secundaria y fiscalizaré el acceso a Beca 18. Del mismo modo, vigilaré que los adultos mayores no sean excluidos de manera injusta de Pensión 65. Representar al Callao significa defender sus intereses y fiscalizar con firmeza.
El Perú no necesita más promesas elaboradas. Necesita que lo básico funcione. Que un niño no tenga anemia. Que una madre encuentre medicamentos en el centro de salud. Que abrir un negocio no sea una carrera de obstáculos contra la burocracia. Que la ley se cumpla y la corrupción no sea la regla.
He trabajado en gestión pública y en empresas privadas y conozco las paradojas de nuestro Estado: uno que cobra impuestos, pero no siempre devuelve servicios. Uno que regula, pero muchas veces no resuelve. Por eso creo que la tarea política más urgente es simple de decir y difícil de hacer: poner al ciudadano al centro.
Mis propuestas parten de ese principio. Primero, salud primaria que funcione, con centros abastecidos y una estrategia agresiva para erradicar la anemia infantil. Segundo, agua segura y servicios básicos, porque ningún país progresa si millones de personas siguen viviendo sin lo esencial. Tercero, educación de calidad, donde el mérito y el aprendizaje vuelvan a ser prioridad.
Pero también necesitamos un Estado más ágil y eficiente: menos trámites absurdos, más transparencia y reglas claras para quienes quieren invertir, trabajar y crear oportunidades. La política no debería ser una fábrica de excusas y ser un espacio para resolver problemas concretos. Y hoy, en el Perú, resolver lo básico ya sería una revolución.
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