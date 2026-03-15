Por Antonio Dongo, candidato a diputado por Lima con Fuerza Popular (#10)

Orden para vivir sin miedo

Hoy millones de peruanos sentimos que el país se ha vuelto más difícil. Salir a trabajar implica enfrentar inseguridad en las calles, emprender significa lidiar con un Estado lleno de trámites y sostener la economía del hogar exige cada vez más esfuerzo.





Más del 75 % de los trabajadores en el Perú está en la informalidad y apenas uno de cada diez delitos se denuncia, porque los ciudadanos sienten que el sistema no funciona. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de las familias.





La política no puede seguir desconectada de esa realidad. El próximo Congreso tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de cambiar su forma de trabajar: menos confrontación y más soluciones a los problemas que afectan la vida de los peruanos. En seguridad, resulta inaceptable que delincuentes detenidos en flagrancia vuelvan a las calles a las pocas horas. Impulsaré el fortalecimiento de las Unidades de Flagrancia Exprés y una mejor coordinación entre PNP, Fiscalía y Poder Judicial. Además, propondré simplificar trámites y eliminar barreras burocráticas que empujan a millones de pequeños negocios a la informalidad.





Recuperar el orden es la condición para que las familias vuelvan a vivir tranquilas y para que el Perú vuelva a avanzar.