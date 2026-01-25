Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Ampuero, Torres, Delgado y Barrantes para el Senado

Por Miguel Angel Torres, candidato al Senado por Fuerza Popular

Orden desde el Senado

El Perú necesita que el Estado se ordene. La bicameralidad no es un retroceso: es una oportunidad para corregir la improvisación y la mirada de corto plazo, así como para mejorar la calidad de las leyes. Un Senado no debe trabar ni demorar; sino poner orden donde hoy hay apuro y limitada visión de futuro.

El Senado debe ser la cámara del rigor y la perspectiva. Su función es complementar la labor de los Diputados, mediante una revisión que permita optimizar en lo posible la norma, para evitar que se puedan generar costos económicos, conflictos sociales o inseguridad jurídica. No se trata de duplicar debates sino de prevenir errores. También debe representar mejor a los territorios y ejercer un control político más ponderado; además de cumplir tareas clave para la institucionalidad democrática: la designación o ratificación de altas autoridades, la revisión de decretos de urgencia y decretos legislativos, así como la aprobación de tratados internacionales.

Dos cámaras no implican más burocracia; sino la elaboración de buenas normas que beneficien a los ciudadanos y si mejora la calidad de las leyes se fortalecerá la estabilidad jurídica, se generará más predictibilidad y más confianza para vivir, emprender, invertir y trabajar. Al contribuir el Senado al perfeccionamiento de las normas, se constituye en un factor de orden para legislar mejor, para anticipar errores y para darle al país reglas más claras y estables.