Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Ampuero, Torres, Delgado y Barrantes para el Senado
Cuatro candidatos al Senado exponen sus lineamientos de trabajo para el nuevo Congreso bicameral. Todos ellos coinciden en la importancia de la reflexión y la fiscalización desde la nueva cámara que se encargará de revisar las leyes enviadas por los diputados.

