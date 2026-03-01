Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Candidatos a diputados de cuatro partidos políticos explican las primeras iniciativas legislativas que presentarían de ser elegidos el 12 de abril. Sus propuestas se centran también en el sistema de contrataciones, así como en apoyo a las madres que son jefas de hogar.
La necesidad de un Congreso, con una Cámara de Diputados que propicie reformas que garanticen las condiciones de vida digna de las personas adultas mayores, urge tanto como impulsar el desarrollo de las mypes y desterrar la corrupción.
Proponemos dentro de nuestras primeras ocho acciones: Padomi universal, el 38,9% de familias peruanas cuenta con un adulto mayor, actualmente este programa está limitado a ciertas zonas de Lima y Callao, impulsaremos su implementación a escala nacional para afiliados de Essalud y SIS, los adultos mayores con enfermedades crónicas o dificultad de movilidad recibirán atención médica en su propio hogar, a los 75 u 80 años, no se les debe pedir que hagan colas, la salud debe llegar a su puerta.
Reformar la Ley de Contrataciones del Estado, para que el 50% del valor de compras estatales se reserve para mypes, así como la adquisición mínima del 60% de productos mypes de su jurisdicción, de bienes y servicios de gobiernos regionales y locales.
Uso de IA en contrataciones del Estado contra la corrupción para detección de sobreprecios, fraccionamientos e irregularidades. Fiscalización exhaustiva de entidades públicas. Vamos a devolver la confianza a la ciudadanía, trabajando con todo el corazón.
En el Perú, casi el 30% de los hogares está liderado por una madre que asume sola toda la responsabilidad familiar. No solo cría: también provee, educa, protege y toma decisiones cada día. Son madres que también son padres. Sin embargo, muchas enfrentan abandono institucional, informalidad laboral y escasas oportunidades para que sus hijos rompan el círculo de la pobreza.
Mi propuesta es concreta: crear un programa de atención y acompañamiento integral para madres jefas de hogar. No es asistencialismo, es una plataforma de oportunidades con resultados medibles.
Primero, independencia económica: capacitación certificada, acceso preferente a empleo, incentivos a empresas que las contraten y microcréditos accesibles para emprender.
Segundo, apoyo emocional y legal: orientación psicológica, asesoría jurídica gratuita y formación en crianza y liderazgo familiar.
Tercero, conciliación real entre trabajo y familia: guarderías con horarios extendidos y alianzas para flexibilizar jornadas laborales.
Cuando una madre tiene respaldo, planifica. Cuando tiene oportunidades, avanza. Y cuando ella avanza, avanzan sus hijos. Fortalecer a una madre es fortalecer al Perú.
A semanas de las elecciones, tenemos un mandatario con solo días en el cargo y, tras ocho presidentes en 10 años, cada vez más escucho que el presidente es el funcionario más prescindible en el Estado; pues, parece, siempre fluctuamos en la escala del mal.
Ante ello, me ratifico: la elección del 12 de abril es definitiva. Urge un presidente demócrata con visión de país, garante de buen gobierno y que dé estabilidad los cinco años de mandato. Ello dependerá, en parte, de su experiencia en gestión y su habilidad política para lograr acuerdos programáticos con quienes logren representación.
Para mí quien reúne tales cualidades es Jorge Nieto y, por eso, como partido contamos con una agenda de desarrollo a la par de una agenda legislativa centrada en empoderar al ciudadano.
Como candidata, propongo el paquete “Ciudadano, jefe del Congreso”, que incluirá la renovación por mitades a medio mandato, revocatoria parlamentaria, obligatoriedad de rendición de cuentas, restitución del referéndum y crear la iniciativa legislativa ciudadana.
Además, debemos retomar la presencialidad, limitar las comisiones especiales, reducir personal de despacho y eliminar los innecesarios bonos. Como candidatos, asumamos que quien nos firmará el contrato es el ciudadano; y como ciudadanos entendamos que con nuestro voto se contrata a los parlamentarios.
Soy Martín Soto, hijo de las oportunidades. Estudié becado en el Rímac y también en la London School of Economics (LSE) en Londres. Planteo propuestas concretas y viables para transformar el Perú en favor de los más jóvenes.
Lo primero, detener la inestabilidad de los políticos de siempre. Sin orden en lo político no vamos a crecer ni mejorar los servicios para la gente. Por ello he sido el primero en proponer la ‘muerte cruzada’, para que cuando un Congreso vaque a un presidente democráticamente electo asuma también las consecuencias de su decisión. Nos vamos todos.
Segundo, cuando un joven accede a educación, transforma su futuro, su familia y su país. Soy una prueba de ello. Presentaré la ley de becas por impuestos para cerrar brechas de talento. Bajo un sistema de incentivos tributarios, empresas y personas financiarán becas educativas triplicando su número actual. Legislación inteligente para multiplicar oportunidades sin aumentar el gasto público. No solo para pobreza extrema sino también la clase media.
Tercero, modificaré la ley de institutos para ordenar y elevar el sistema educativo técnico. Así, resolveremos la situación crítica de los institutos, donde más del 80% opera sin licenciamiento, ampliando la oferta educativa y asegurando que responda a la necesidad laboral del mercado.