Por Marie Ayasta, candidata a diputada por Lima con Somos Perú (#8)

En busca de leyes responsables

La necesidad de un Congreso, con una Cámara de Diputados que propicie reformas que garanticen las condiciones de vida digna de las personas adultas mayores, urge tanto como impulsar el desarrollo de las mypes y desterrar la corrupción.





Proponemos dentro de nuestras primeras ocho acciones: Padomi universal, el 38,9% de familias peruanas cuenta con un adulto mayor, actualmente este programa está limitado a ciertas zonas de Lima y Callao, impulsaremos su implementación a escala nacional para afiliados de Essalud y SIS, los adultos mayores con enfermedades crónicas o dificultad de movilidad recibirán atención médica en su propio hogar, a los 75 u 80 años, no se les debe pedir que hagan colas, la salud debe llegar a su puerta.





Reformar la Ley de Contrataciones del Estado, para que el 50% del valor de compras estatales se reserve para mypes, así como la adquisición mínima del 60% de productos mypes de su jurisdicción, de bienes y servicios de gobiernos regionales y locales.





Uso de IA en contrataciones del Estado contra la corrupción para detección de sobreprecios, fraccionamientos e irregularidades. Fiscalización exhaustiva de entidades públicas. Vamos a devolver la confianza a la ciudadanía, trabajando con todo el corazón.