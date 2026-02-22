Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Sequeiros, Cateriano, Vieira y Castañeda para el Senado

Por Pedro Cateriano, candidato a Senado Nacional con Libertad Popular (número 1)

Pongamos fin a la anarquía en el Perú

Cuando el año 2016 Fuerza Popular -con sus 73 congresistas- decidió acusar por incapacidad moral permanente a PPK se advirtió que se estaba abriendo una puerta que nos llevaría a la anarquía política. El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. Ahora la vacancia presidencial es una cuestión de votos. Un mecanismo de chantaje político. Una manera de someter a cualquier presidente incómodo al Parlamento. Nunca fue ese el espíritu del constituyente.





Es urgente que el próximo Congreso restablezca el equilibrio entre los poderes del Estado y de esta forma superar la anomalía democrática y constitucional. Es urgente acabar con ese artículo que, mal interpretado, nos ha llevado a tener 8 presidentes en 10 años. Inconcebible, vergonzoso.





Las reformas urgentes son tres. Primera: la muerte cruzada en caso de una confrontación permanente entre el gobierno y el Congreso, renuncia el presidente, se disuelven ambas cámaras y se convocan inmediatamente elecciones generales. Segunda: eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente como forma de destitución presidencial y en su lugar poder acusar al presidente durante su mandato. Y la tercera: renovar parcialmente el Poder Legislativo a mitad de mandato y de esa forma evitar que un Parlamento abusivo esté en el poder 5 años.