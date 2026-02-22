Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Sequeiros, Cateriano, Vieira y Castañeda para el Senado

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Aspirantes a la Cámara Alta proponen establecer nuevos lineamientos en las normativas sobre equilibrio de poderes y en el sector de justicia. Las propuestas incluyen una revisión al sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que está a cargo del Parlamento.
Cuando el año 2016 Fuerza Popular -con sus 73 congresistas- decidió acusar por incapacidad moral permanente a PPK se advirtió que se estaba abriendo una puerta que nos llevaría a la anarquía política. El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. Ahora la vacancia presidencial es una cuestión de votos. Un mecanismo de chantaje político. Una manera de someter a cualquier presidente incómodo al Parlamento. Nunca fue ese el espíritu del constituyente.
Es urgente que el próximo Congreso restablezca el equilibrio entre los poderes del Estado y de esta forma superar la anomalía democrática y constitucional. Es urgente acabar con ese artículo que, mal interpretado, nos ha llevado a tener 8 presidentes en 10 años. Inconcebible, vergonzoso.
Las reformas urgentes son tres. Primera: la muerte cruzada en caso de una confrontación permanente entre el gobierno y el Congreso, renuncia el presidente, se disuelven ambas cámaras y se convocan inmediatamente elecciones generales. Segunda: eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente como forma de destitución presidencial y en su lugar poder acusar al presidente durante su mandato. Y la tercera: renovar parcialmente el Poder Legislativo a mitad de mandato y de esa forma evitar que un Parlamento abusivo esté en el poder 5 años.
La justicia peruana necesita una reforma integral que la haga más diligente, oportuna, imparcial e independiente. La reciente creación de una Comisión de Alto Nivel para la reforma judicial es un paso importante, pero ¿es suficiente?
El problema no solo radica en la Corte Suprema, sino en las instancias básicas e intermedias, donde se dirimen los conflictos sociales primarios. Es ahí donde se necesita una reforma profunda que aborde la brecha digital, la provisionalidad y la carga procesal.
Una comisión multisectorial y estamental que involucre a todos los actores del sistema judicial es clave para garantizar la independencia judicial y abordar los problemas mencionados. La modernización de la administración y la profesionalización de los jueces también son fundamentales.
La implementación de tecnología y expediente electrónico mejorará la eficiencia y reducirá la carga procesal. Además, es importante mejorar el acceso a la justicia y la seguridad laboral para jueces y trabajadores judiciales.
La reforma debe ser una construcción democrática, no un blindaje jerárquico. Es hora de que todos los involucrados trabajen juntos para modernizar el Poder Judicial y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. La justicia peruana puede ser más eficiente y oportuna si se toman las medidas adecuadas.
Estuve de gira por el norte del país y lo que encontré fue una realidad muy dura que se repite en muchas regiones del Perú. Hay descontento, rechazo y hartazgo. El Estado no llega donde más se le necesita. Existen zonas enteras sin servicios básicos, sin títulos de propiedad, sin escuelas, sin comisarías y sin centros de salud. Uno de los sectores más afectados es el pesquero. Yo vengo de la pesca. Sé del sufrimiento de este importante sector de la población que ha sido abandonado por años. Realmente necesitamos voluntad política para cambiar toda esta situación. Necesitamos parlamentarios comprometidos que den la cara y que pongan el pecho para defender al país, sea cual sea el costo.
Desde el Senado impulsaré estos ejes. 1.- Recuperar el control del mar y proteger a la pesca nacional. 2.- Darle al país seguridad ciudadana efectiva, con apoyo a la Policía y coordinación entre el Estado, municipios y vecinos. 3.- Impulsar una economía con micro y pequeñas empresas, con menos trabas, acceso a crédito y mejores reglas. 4.- Hacer de Compra al Perú una política de Estado. 5.- Incorporar inteligencia artificial en la gestión pública. 6.- Modernizar el sistema de justicia. 7.- Llevar servicios básicos a lugares donde hoy solo hay abandono.
En Perú, la corrupción es sistémica y es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social. En este contexto, la corrupción desde el poder debe ser frontalmente atacada. Desde el Senado apoyaré las acusaciones contra los altos cargos a fin de que sean procesados penalmente. No más blindajes.
La función del Senado requiere de personas con experiencia en interpretación y aplicación de las leyes, esa fue mi labor como jueza. Aprobaré propuestas justas y que beneficien a la población, y rechazaré aquellas discriminatorias, con nombre propio, pro crimen y generen impunidad.
Por diversos factores la impartición de justicia es lenta y desigual. Impulsaré una reforma integral del sistema de justicia, que exija a los abogados, fiscales y jueces un comportamiento intachable. Los miembros del Tribunal Constitucional forman parte de este sistema, por ello promoveré su elección con base en la integridad y probada trayectoria en defensa del orden democrático y derechos de las personas.
Hasta octubre de 2025, se registraron 176.925 casos de violencia contra la mujer y 133 feminicidios, cifras que revelan una cruda realidad. Desde el Senado promoveré una cultura de respeto a sus derechos, en especial de aquellas en estado de vulnerabilidad.
