Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Vidaurre, Rocha, Espinoza y Flores para diputados
Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Vidaurre, Rocha, Espinoza y Flores para diputados

Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Vidaurre, Rocha, Espinoza y Flores para diputados

Cuatro candidatos a diputados detallan las principales iniciativas de ley que impulsarán en su campaña y que presentarán de lograr una curul el próximo 12 de abril. Algunos aspirantes hasta cuentan con plazos fijos para la ejecución de su agenda parlamentaria.

