Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Vidaurre, Rocha, Espinoza y Flores para diputados

Por Konnie Vidaurre, candidata a diputada de Lima por Fuerza Popular (número 9)

Educación digital e Inteligencia Artificial

La próxima Cámara de Diputados debe convertir la educación digital en política de Estado. Nuestros resultados en Primaria y Secundaria son alarmantes: en las evaluaciones PISA figuramos desaprobados y lejos del promedio de países en vías de desarrollo. ¿Quién asume la responsabilidad? Es hora de superar el debate estéril que culpa a docentes o ministros de turno. Si articulamos esfuerzos, podemos revertir esta realidad y enfocarnos en un objetivo común: que las escuelas públicas alcancen, e incluso superen, el nivel de las privadas.





Impulsaré una ley de educación digital que fije estándares y obligaciones para que el Estado priorice aulas con innovación tecnológica. Los estudiantes accederán a sesiones interactivas y al ciberespacio de forma segura; la norma regulará el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para personalizar el aprendizaje y apoyar a los docentes en la planificación y evaluación del desempeño.





Asimismo, se optimizará la coordinación entre el MINEDU y los gobiernos regionales y locales, de modo que cada sol invertido en tecnología se traduzca en estudiantes con niveles satisfactorios, y no solo en dispositivos o pizarras sin contenido pedagógico real.





Hacia una ley de educación digital e IA que sitúe la Educación Básica Regular peruana en estándares internacionales de competitividad.