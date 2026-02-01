Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Vidaurre, Rocha, Espinoza y Flores para diputados

Escucha la noticia
Cuatro candidatos a diputados detallan las principales iniciativas de ley que impulsarán en su campaña y que presentarán de lograr una curul el próximo 12 de abril. Algunos aspirantes hasta cuentan con plazos fijos para la ejecución de su agenda parlamentaria.
La próxima Cámara de Diputados debe convertir la educación digital en política de Estado. Nuestros resultados en Primaria y Secundaria son alarmantes: en las evaluaciones PISA figuramos desaprobados y lejos del promedio de países en vías de desarrollo. ¿Quién asume la responsabilidad? Es hora de superar el debate estéril que culpa a docentes o ministros de turno. Si articulamos esfuerzos, podemos revertir esta realidad y enfocarnos en un objetivo común: que las escuelas públicas alcancen, e incluso superen, el nivel de las privadas.
Impulsaré una ley de educación digital que fije estándares y obligaciones para que el Estado priorice aulas con innovación tecnológica. Los estudiantes accederán a sesiones interactivas y al ciberespacio de forma segura; la norma regulará el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para personalizar el aprendizaje y apoyar a los docentes en la planificación y evaluación del desempeño.
Asimismo, se optimizará la coordinación entre el MINEDU y los gobiernos regionales y locales, de modo que cada sol invertido en tecnología se traduzca en estudiantes con niveles satisfactorios, y no solo en dispositivos o pizarras sin contenido pedagógico real.
Hacia una ley de educación digital e IA que sitúe la Educación Básica Regular peruana en estándares internacionales de competitividad.
Vamos a resolver los problemas de fondo que tocan los bolsillos de los ciudadanos y que atentan contra el bienestar de miles de familias peruanas. ¡No más leyes inútiles!
1. Arbitrios municipales justos: Basta ya de los incrementos desproporcionados de los arbitrios municipales (limpieza pública, serenazgo y áreas verdes), que se incrementan año tras año por decisión de las municipalidades. Propongo que los arbitrios solo sean revisados y evaluados técnicamente en el primer año de cada gestión municipal. Si corresponde un ajuste, este se aprueba una sola vez y la tasa queda fija durante los siguientes tres años de gestión.
2. Programa “CasaYa”: Ante la gran brecha habitacional, impulsaré leyes para que cada familia pueda acceder a una vivienda digna, articulando mesas técnicas interinstitucionales, con las municipalidades provinciales y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de programas habitacionales. Para ello, se promoverá la habilitación de terrenos estatales disponibles, priorizando su uso social para el desarrollo de proyectos de viviendas populares, con adecuada planificación urbana sostenible, acceso a servicios básicos y espacios públicos de calidad.
El nuevo Congreso bicameral debe cambiar la actual estructura organizativa que arrastra una serie de excesos implementados por los legisladores unicamerales, y que genera el descrédito ante la población.
Mi primer planteamiento apunta a una reestructuración de la planilla legislativa. Resulta innecesario que un despacho congresal cuente con siete trabajadores. Con la experiencia de mi gestión en el periodo 2020-2021, puedo asegurar que un despacho parlamentario puede funcionar con tres personas: un asesor de confianza, un técnico y una secretaria.
Mi segunda propuesta es que el Congreso deje de gastar tanto en el seguro de salud privado. Se pagan millonarios contratos con beneficios que no cuenta ningún otro tipo de funcionarios elegido por voto popular. Sobre este punto, en el periodo 2020-2021 propuse un proyecto para que el congresista solo cuente con seguro público (Essalud).
La tercera prioridad es erradicar la política de bonos para todos los trabajadores. A la fecha, dichos colaboradores reciben extras sin mayor justificación y bonos de escolaridad incluso para los que no tienen hijos. Propondré un marco normativo de austeridad para impedir la continuidad de incentivos perversos en el Congreso que, en muchos casos, terminan beneficiado a los ‘mochasueldos’.
La inseguridad ciudadana seguirá siendo el mayor problema para el país y para combatir esta problemática, será necesario un trabajo en conjunto del nuevo gobierno y el Congreso. Desde el Parlamento, los senadores y diputados deberán coincidir, más allá de ideologías y rencillas de campaña, en poner a la seguridad como agenda prioritaria desde el día uno.
En línea con la agenda de Avanza País, he preparado tres proyectos que presentaré en los primeros 100 días de gestión y que la bancada priorizará para convertir en leyes durante el primer año de gestión. El primero es la ‘Ley Frontón’, que plantea cadena perpetua para sicarios y extorsionadores, sin beneficios penitenciarios.
Al segundo proyecto lo hemos llamado ‘Ley tumba la fiesta’ contra los delincuentes que roban y a los lugares donde venden los productos robados. A los que roban (raqueteros), prisión efectiva, y a los que venden, medidas de clausura y prisión para los dueños.
Por último, la tercera iniciativa es la ‘Muerte civil para corruptos’, donde aquellos que hayan sido sentenciados, aun cuando hayan sido rehabilitados, no puedan volver a trabajar con el Estado. En una elección donde todos proponen “mano dura” como tantas veces en el pasado, Avanza País plantea un cambio a la fuerza con propuestas y plazos concretos.
