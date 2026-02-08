Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Valdez, García, Tuse y López Luyo para el Senado

Por Luis Valdez, candidato al Senado Múltiple por Lima por APP (número 1)

Un Senado que transforme

Asumo el compromiso de impulsar un Congreso que atienda los principales problemas de la capital y del país. Lima, como el Perú, necesita más seguridad, trabajo y oportunidades para todos. Esto también exige soluciones concretas a los problemas urbanos que afectan la vida diaria de los ciudadanos.





Desde el Senado promoveré una agenda cuyos ejes sean el orden, el desarrollo urbano y la eficiencia del Estado. Impulsaré reformas para enfrentar la delincuencia con decisión, fortalecer la coordinación entre instituciones y brindar un respaldo efectivo a la Policía Nacional. La seguridad es clave para proteger a las familias, recuperar los espacios públicos, promover el desarrollo y acabar con el miedo para volver a las calles libremente.





Asimismo, impulsaré una agenda que incentive la inversión privada, la generación de empleo y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, que mueven gran parte de la economía de nuestra capital. Más empleo son más oportunidades.

Prestaré especial atención a problemas complejos como el transporte urbano y la falta de acceso a servicios básicos. Necesitamos un país donde la salud y educación sean derechos reales, no privilegios. Ha llegado el momento de recuperar la esperanza.