Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

César Nakazaki, Julia Allison, Adriana Tudela y Lucas Ghersi analizan las reformas que deberían discutirse en este 2024. (Ilustración: Víctor Aguilar).
César Nakazaki, Julia Allison, Adriana Tudela y Lucas Ghersi analizan las reformas que deberían discutirse en este 2024. (Ilustración: Víctor Aguilar).
Por Martin Hidalgo

Cuatro especialistas en temas parlamentarios explican la nueva correlación de fuerzas legislativas en el Senado y los retos de los partidos político que la conformarán. Todos coinciden en la necesidad del consenso y las coaliciones para articular una agenda de trabajo legislativo.