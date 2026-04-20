Por Milagros Campos, profesora de la PUCP

Senado sin mayorías: coaliciones necesarias

El nuevo Congreso se ha sumado a la tendencia mayoritaria en la región de contar con legislativos bicamerales. Habrá un cambio en la forma en que se han venido tomando algunas decisiones parlamentarias, pues tendrán dos niveles de debate, entre diputados primero y entre senadores. Ello incluye la aprobación de leyes, reformas constitucionales, acusaciones constitucionales y vacancia presidencial.





Será determinante para la dinámica parlamentaria quien gane las elecciones presidenciales. Aunque los resultados oficiales están pendientes, con información disponible, se puede afirmar que en ningún escenario el ejecutivo tendrá mayoría propia. Al menos un tercio de los senadores contarían con experiencia parlamentaria previa.





Se proyecta un Senado integrado por seis partidos políticos, tres son nuevos. En la medida que serían los mismos en ambas cámaras, se espera una coordinación partidaria en la agenda legislativa. Este hecho no es menor ya que los senadores no cuentan con iniciativa legislativa y podrían consensuar con los diputados de su partido.





El Senado tiene un poder de veto importante para tomar decisiones. El partido que logre 21 escaños puede controlar ese veto para las decisiones que requieren dos tercios de votos. Las posibilidades de armar coaliciones no dependen solo de los partidos sino de la articulación que logren dentro de sus bancadas.