La Comisión Especial del Congreso encargada del proceso de selección de candidatos aptos para el Tribunal Constitucional (TC) iniciará la etapa de entrevistas personales el próximo jueves 9 de noviembre.

Para ese día, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, se recibirán a los postulantes Luis Alberto Carrasco García (8:00 a.m. a 9:00 a.m.), María del Pilar Tello (9:15 a.m. a 10:15 a.m.) y Pedro Alfredo Hernández Chávez (10:30 a.m. a 11:30 a.m.).

También figuran en la agenda Evelia Fátima Rosalina Castro Avilés (11:45 a.m. a 12:45 a.m.), Justo Fernando Balmaceda Quiros (2:30 p.m.), Hernando Montoya Alberti (3:45 p.m. a 4:45 p.m.) y Wilber Nilo Medina Bárcena (5:00 p.m. a 6:00 p.m.).

Relación de entrevistas que llevará a cabo la Comisión Especial encargada del proceso de selección de candidatos para el Tribunal Constitucional. (Foto: El Peruano)

El orden de entrevistas ha sido determinado según el número de expediente que corresponde a la fecha de presentación. Los postulantes deberán llegar cuando menos 15 minutos antes de la hora de inicio y esperar en la sala de protocolo.

MIRA AQUÍ: Presidente de comisión para elegir candidato al TC renuncia porque rechazaron excluir a tres candidatos

Cabe indicar que el pasado 30 de octubre el congresista Idelso Manuel García Correa (Alianza para el Progreso) fue elegido por unanimidad, como presidente de la Comisión Especial en reemplazo de José Elías Ávalos (Podemos Perú).

Además, el pasado 29 de octubre, por unanimidad (8 votos a favor), la comisión acordó reprogramar su cronograma de trabajo, con lo cual se definió que el proceso de selección finalizará el jueves 30 de noviembre.

MIRA AQUÍ: Tribunal Constitucional ordenó al Reniec inscribir a los hijos de Ricardo Morán y reconocerlos como peruanos

De este modo, el Congreso de la República quedará habilitado para elegir al nuevo magistrado del TC desde el martes 12 de diciembre.

El mismo viernes 10 de noviembre se publicarán los resultados de la entrevista personal en la página web de la Comisión Especial. Asimismo, el 25 de ese mes se publicará la relación de candidatos aptos en el diario oficial El Peruano.

MIRA AQUÍ: Congresistas presentan demanda ante el TC contra ley que permite a Dina Boluarte despachar de forma remota

Finalmente, el miércoles 29 de noviembre la Comisión Especial sesionará para aprobar el informe final. La entrega del documento, con el puntaje obtenido por cada postulante, se llevará a cabo al día siguiente, jueves 30 de ese mes.