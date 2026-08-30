La bancada de diputados de Renovación Popular exigió la renuncia inmediata de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional (PNP) tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en la ciudad de Trujillo este domingo 30 de agosto.

A través de un comunicado, expresó su “firme condena” por el ataque armado ocurrido en el norte del país y expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, y con la ciudadanía que diariamente enfrenta el avance de la delincuencia y el crimen organizado.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, subrayó.

Comunicado de la bancada de diputados de Renovación Popular. (Foto: @diputados_rp / X)

Como se recuerda, cuatro personas fueron asesinadas a balazos y un empresario minero fue secuestrado en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad.

Las cuatro víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

El secuestrado es Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, cuyo paradero es desconocido. Los videos de seguridad muestran que los sujetos llevaban prendas similares a las utilizadas por efectivos de la Policía Nacional (PNP).

Lara Tantaquilla es natural de Chillia, Pataz. El vehículo donde ocurrió el atentado es un Ford Bronco que está a nombre de la empresa Millenium J&J S.A.C, empresa encargada de transporte de carga por carretera.