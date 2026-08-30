La bancada de diputados de Renovación Popular exigió la renuncia inmediata de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional (PNP) tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en la ciudad de Trujillo este domingo 30 de agosto.
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