Óscar Arriola es el comandante general de la Policía Nacional. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Óscar Arriola es el comandante general de la Policía Nacional. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
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Por Redacción EC

La bancada de diputados de Renovación Popular exigió la renuncia inmediata de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional (PNP) tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en la ciudad de Trujillo este domingo 30 de agosto.

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