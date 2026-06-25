El Congreso de la República realizó este jueves su último Pleno bajo el modelo unicameral, poniendo fin a una etapa de 33 años de funcionamiento con una sola cámara legislativa y abriendo paso al retorno de la bicameralidad, que entrará en vigencia con la instalación del próximo Parlamento en julio de 2026.

Durante el cierre de la sesión, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dirigió un discurso breve pero a la altura de lo que significa un momento histórico de nuestra etapa republicana.

“No es un cierre cualquiera, es el fin de un quinquenio marcado por turbulencias en nuestra vida republicana reciente y al mismo tiempo el inicio de una etapa que el país necesitaba con urgencia: un Parlamento renovado, bicameral, con mayor capacidad de reflexión y mejores contrapesos institucionales” , señaló.

Rospigliosi sostuvo que el Congreso elegido para el periodo 2021-2026 asumió funciones en medio de una crisis sanitaria, una economía golpeada y una fuerte polarización política, contexto que derivó en constantes tensiones entre los poderes del Estado y sucesivos cambios de gobierno.

Afirmó que uno de los principales logros de esta legislatura fue “preservar el orden constitucional” durante los momentos más críticos de la reciente historia política del país.

“El Perú estuvo en más de una ocasión al borde del abismo institucional. No caímos en él y no caímos precisamente porque existió un Congreso que, con todas sus limitaciones y heterogeneidad, mantuvo en pie el orden constitucional”, expresó.

El titular del Parlamento recordó además el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

“El Perú de hoy, con resultados electorales dados y a puertas de una transición institucional, es la mejor prueba de que la democracia sobrevivió y sobrevivió porque este Congreso la protegió”, afirmó.

La bicameralidad

En su balance, Rospigliosi destacó que la principal reforma impulsada durante este quinquenio fue la aprobación del retorno al sistema bicameral, considerada por él como la “modificación constitucional más importante” desde la Carta Magna de 1993.

“La reforma constitucional más importante desde 1993, el retorno a la bicameralidad, fue aprobada en este hemiciclo con 91 votos a favor”, recordó.

“El Congreso bicameral que asumirá funciones el 26 de julio de 2026 no será perfecto, ninguna institución lo es, pero tendrá una arquitectura más robusta, tendrá un doble filtro para las leyes, para las reformas constitucionales, para las acusaciones constitucionales. Tendrá en suma mejores condiciones para legislar mejor, como quieren todos los peruanos”, acotó.

Asimismo, resaltó la aprobación de reformas electorales destinadas a reducir la fragmentación partidaria y normas vinculadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Autocrítica

Rospigliosi también reconoció que el Congreso cometió errores durante los últmos cinco años y admitió que algunas decisiones estuvieron marcadas por la urgencia política más que por criterios técnicos.

“No podemos cerrar este quinquenio sin reconocer que no todo fue bien. Hubo momentos en que la urgencia política primó sobre la técnica legislativa”, manifestó.

El presidente del Parlamento agradeció a los expresidentes del Congreso que condujeron la institución durante los últimos cinco años, así como a los trabajadores parlamentarios que participaron en la restauración del Palacio Legislativo y de los principales hemiciclos.

Finalmente, expresó su deseo de que el próximo Congreso bicameral actúe con responsabilidad y visión de largo plazo.

“Que el nuevo Congreso bicameral, que los diputados y senadores estén a la altura de lo que el Perú necesita. Que legislen con técnica y con visión de país. Que controlen sin destruir y que apoyen sin claudicar”, señaló.

En esta última sesión plenaria, se votaron una serie de medidas y proyectos referidos a materias de salud, vivienda, cultura, justicia, entre otros.