Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi ofreció un discurso al cierre de la jornada. (Foto: Congreso)
Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi ofreció un discurso al cierre de la jornada. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Congreso de la República realizó este jueves su último Pleno bajo el modelo unicameral, poniendo fin a una etapa de 33 años de funcionamiento con una sola cámara legislativa y abriendo paso al retorno de la bicameralidad, que entrará en vigencia con la instalación del próximo Parlamento en julio de 2026.

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