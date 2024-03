Cuestión de calidad y experiencia

por Martin Cabrera, especialista en temas parlamentarios

Se logró aprobar la reforma de la bicameralidad con poco debate parlamentario y discusión pública, a pesar de suponer un cambio significativo en la estructura parlamentaria, y en el presupuesto. Con la Constitución de 1993 se dejó atrás un legislativo con 180 diputados y 60 senadores. Hoy retomamos con un modelo de 130 diputados y 60 senadores.





Esto convierte al Perú en el décimo país con sistema bicameral. En América Latina, eran 10 los países que tenían un congreso unicameral (Costa Rica, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Ecuador, entre otros) reflejando una preferencia por este sistema en la región. El regreso al bicameralismo en Perú pone al país en camino de alinearse con los otros 9 países ( Argentina, Brasil, Chile, Colombia, entre otros) que ya cuentan con sistemas bicamerales en sus Parlamentos.





¿Cuánto nos costará el Congreso bicameral? Su presupuesto no deberá exceder el 0.6% del Presupuesto General -según la norma aprobada- lo que significa que podrá costar al menos S/ 1,400 millones. Si bien la disposición constitucional busca mantener un equilibrio fiscal, asegurando que el incremento no se traduzca en gastos excesivos para el Estado, la calidad y eficiencia del gasto no se puede asegurar; dependerá de la calidad y experiencia de quienes sean elegidos.





Así como comprar un libro no asegura el conocimiento, la vuelta a un modelo bicameral tampoco garantiza un adecuado proceso de formulación de las leyes.





El Congreso que dejaremos atrás necesita mejores filtros y el fortalecimiento y la reorganización institucional que la práctica parlamentaria de estos tiempos exige (asesores de carrera, áreas técnicas para el estudio y análisis del impacto regulatorio, entre otros puntos claves).





Costará mucho dejar atrás los casi 30 años de Congreso unicameral.