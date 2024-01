La presentación del ministro del Interior, Víctor Torres, en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento no resolvió las dudas que tenían los congresistas respecto a la remoción de Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía Nacional. El general PNP en retiro no pudo precisar la causa legal que llevó a esta destitución.

Ante ello, un sector del Congreso exige que dé un paso al costado del Ministerio del Interior (Mininter) no solo por no haber respetado la Ley N°31570, sino también ante la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho y el fracaso de la política de estados de emergencia. Esto último fue reconocido por el gobierno en la resolución de pase al retiro de Angulo.

En comunicación con El Comercio, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, refirió que, si bien las respuestas de Torres fueron “lógicas” respecto al jalón sufrido por Boluarte Zegarra, eso “no lo libera de su responsabilidad política”.

“Él debería renunciar. El relevo del comandante general tampoco lo exime de su responsabilidad”, manifestó.

Esta postura coincide con la expresada por el congresista José Cueto (Renovación Popular), quien, durante la sesión de la Comisión de Defensa y Orden Interno, refirió que “el principal responsable político” de lo que sucedió en Ayacucho y de la crisis en la Policía Nacional “es el ministro del Interior”.

“En mi opinión debe dar un paso al costado, no es casualidad que [en su administración] hayan asaltando a la seguridad del hijo de la presidenta y ahora hayan roto el círculo de seguridad [de Boluarte]. Es la primera vez que a un presidente de la República lo llegan a samaquear y a jalar el pelo, esto ha podido ser un magnicidio”, remarcó.

A su turno, el parlamentario José Williams Zapata (Avanza País) dijo que la manera cómo ha sido retirado Angulo afecta a la moral y a la imagen de la Policía, porque en la práctica se le busca responsabilizar solo a él de los pocos resultados de los estados de emergencia.

También subrayó que Ley N°31570, que establece que la gestión de un comandante general de la Policía es por dos años, fue dada por el actual Congreso “para proteger la institucionalidad”.

“Si querían sacar al director general de la PNP, que lo digan”

En declaraciones a la prensa, el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) dijo que los últimos gobiernos, incluyendo el actual, se han “malacostumbrado” a tener dos soluciones cuando la inseguridad se sale de control: declarar estados de emergencia “para que los soldados le solucionen todos los problemas”. Y, en segundo lugar, destituir al alto mando policial “para eludir sus responsabilidades”.

“Si querían sacar al director general de la Policía, que lo digan. ¿De esta manera quieren fortalecer a la Policía Nacional? Cesando de forma arbitraria al comandante general. ¿Cuál es la falta grave que ha cometido el general [Angulo]? ¿Quién declaró los estados de emergencia? La presidenta y su gabinete”, cuestionó.

(Foto: Archivo GEC)

Chiabra señaló que, así como la presidenta Boluarte “toma decisiones bien rapidito” sobre la PNP, también debería cesar a su ministro del Interior.

En diálogo con este Diario, el parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) consideró que Torres debe renunciar, porque “no ha dado las explicaciones debidas” a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Poder Legislativo.

“Sabemos que no lo va a hacer, pero el señor debería dar un paso al costado, no ofrece ningún liderazgo en la lucha contra la inseguridad. Y si tiene que ser interpelado que lo sea. La responsabilidad [sobre el fracaso de los estados de emergencia] no solo es de Angulo, sino del ministro, él es el responsable político”, expresó.

Aragón adelantó que no ve ningún problema en que su bancada se pueda adherir a una eventual moción de interpelación.

Desde Podemos Perú, su portavoz, Carlos Zeballos, indicó que ante la violación del cerco de seguridad de la presidenta Boluarte en Ayacucho, es el ministro del Interior el que debe asumir la responsabilidad política.

“Cuando se le ha preguntado por qué se removió al comandante general de la Policía, no tiene claramente el motivo, parece que el costo político lo ha asumido Angulo y no Torres […] Toda moción de interpelación es buena para ejercer un control político. Aquí pudo ocurrir un hecho mayor, lo que sucedió es grave”, manifestó a El Comercio.

Zeballos advirtió que en los últimos meses se ha evidenciado “la falta de articulación” entre el titular del Mininter y el alto mando policial.

“Cada uno ha actuado de manera aislada y eso ha evidenciado que no haya resultados [de los estados de emergencia]”, concluyó.

Al respecto, el vocero de Unidad y Diálogo, Esdras Medina, refirió que no comparte la decisión del gobierno de haber pasado al retiro a Angulo, porque la norma establecía que él debía estar dos años al frente de la Policía.

“Quien debe asumir la responsabilidad política por lo sucedido con la presidenta es el ministro del Interior […] Y es necesario que Torres dé una mayor explicación. Es necesario que dé un paso al costado y que la presidenta restructure la política de seguridad ciudadana”, sostuvo en comunicación con este Diario.

Por su parte, la portavoz de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, afirmó que Torres “debe renunciar, al igual que la mayoría de ministros de este gobierno”.

“Ha crecido la pobreza, el hambre, el desempleo y la delincuencia ha tomado las calles. Además de ilegítimo. el gobierno de la señora Boluarte es ineficaz”, opinó en diálogo con El Comercio.

Los representantes de al menos seis bancadas del Congreso han solicitado que Torres deje el Ministerio del Interior.

El congresista Guido Bellido, de Perú Bicentenario, indicó que el Ejecutivo debe hacer la evaluación que corresponde sobre la gestión del actual ministro del Interior.

Una postura similar tuvo el parlamentario Óscar Zea (Bloque Magisterial), quien dijo que es Boluarte la que debe tomar una decisión sobre el futuro de Torres. Aunque sí criticó que el Ejecutivo haya intentado responsabilizar de manera exclusiva al saliente comandante general de la Policía por el fracaso de los estados de emergencia.

“Esta responsabilidad no solo es del señor Angulo, tampoco exclusiva del Mininter, sino de todo el Ejecutivo. La criminalidad ha crecido y eso es preocupante. Está claro que el ministro no está dando la talla”,

Fuerza Popular, “por el momento, no”

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular señalaron a este Diario que “por el momento, no” piensan solicitar la salida del ministro del Interior y tampoco sumarse a una eventual interpelación. Esto a pesar de que hay un sector que viene notando fallas en la administración de Torres, como el robo a la seguridad del hijo de la presidenta y la agresión a esta última.

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) refirió, en esa misma línea, que no cree que Torres deba dar un paso al costado.

“Él no tiene responsabilidad por lo que pasó en Ayacucho, debemos evaluar su desempeño”, expresó a este Diario.

(Foto: Archivo GEC)

Rospigliosi, en cambio, sí refirió que el general de brigada EP Miguel Martín Kuan Garay, jefe de la Casa Militar, debe ser relevado de ese puesto.

Según el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Despacho Presidencial, Kuan Garay es responsable de “dirigir, organizar, coordinar y supervisar el sistema de seguridad del señor presidente de la República y de su familia, tanto en el interior como en el exterior de la casa de gobierno”.

“Entiendo que el jefe de la Casa Militar debió enviar a un coronel que está bajo su mando como personal de avanzada a Ayacucho para que mire la situación, pero no lo hizo, entonces ahí hay una responsabilidad”, subrayó.

En Perú Libre ha posiciones encontradas, porque mientras el congresista Flavio Cruz está a favor de la salida del ministro del Interior, el parlamentario Américo Gonza, no.

“No, yo no considero que sea para tanto. Si el comandante general Angulo no lo obedecía, él [ministro] tenía toda la facultad [para retirarlo]”, dijo a la prensa en el Congreso.

Sin claridad y sesión reservada

Aunque al menos cinco congresistas de diferentes bancadas le preguntaron al ministro del Interior precisar cuál fue la causa, en base a la Ley N°31570, para el cese de Jorge Ángulo de la comandancia general de la Policía Nacional, Torres no logró responder a esta interrogante. E incluso, dejó entrever que no era una obligación del Ejecutivo cumplir esta norma porque aún no está reglamentada.

La Ley N°31570 establece que el periodo de un director general de la PNP es por dos años con la opción de ampliarlo por uno más.

El artículo 8 de la misma norma señala que el comandante general de la Policía puede ser cesado antes de la conclusión de su administración “únicamente” por las siguientes causales: muerte, solicitud de pase al retiro del propio director de la PNP, por incapacidad física permanente, por incurrir en falta muy grave, por ser autor de un delito doloso (con sentencia firme del Poder Judicial) y por la comisión de un delito flagrante.

“No ha sido una destitución, ha sido la culminación de las funciones que, de acuerdo a las atribuciones que tiene la señora presidenta [Dina Boluarte] de designar al comandante general de la Policía han sido dadas por concluidas”, manifestó Torres ante la Comisión de Defensa y Orden Interior del Congreso.

El ministro del Interior reconoció la existencia de la Ley N°31570, pero “esta no ha sido reglamentada”.

“La ley no ha sido reglamentada y es facultad de la presidenta designar a un nuevo comandante”, complementó.

En otro momento, Torres refirió que la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior ha abierto un proceso disciplinario en contra de Ángulo, “porque la situación es delicada de acuerdo a todo lo que se puede apreciar”.

El titular del Mininter admitió que el trabajo de la Policía “no ha hecho posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere”. Este argumento había sido utilizado en la resolución suprema, a través de la cual se pasó a situación de retiro a Ángulo.

Torres dijo que no existe un “manoseo de la institución” policial y refirió que el hoy ex comandante general estuvo en ese puesto “más de un año”. No obstante, este solamente tenía 10 meses.

“Manoseo hubiera sido que el número 19 hubiera sido el [nuevo] comandante general. La moral de la Policía se mantiene en alto, ese cambio se debe al problema álgido de la inseguridad, la policía necesitaba un refrescamiento, no podemos hacer más de lo mismo. Así lo ve el gobierno y [esto no se ha hecho] para vulnerar los derechos de un comandante general”, remarcó.

(Foto: Jorge Cerdán | GEC)

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien preside la Comisión de Defensa y Orden Interno, calificó de “burla” los argumentos del ministro del Interior. Y precisó que la Ley N°31570 se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento. Agregó que es tarea del Ejecutivo su reglamentación.

La Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento solicitó que la sesión pase a reservada, a fin de que pueda brindar detalles sobre la agresión a la presidente Boluarte en Ayacucho.

Sobre este tema, el ministro del Interior solamente señaló que recibieron “información tardía” de los órganos de inteligencia.