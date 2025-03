La parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País) no ha firmado la moción, a pesar de que el pasado 26 de febrero aseguró que lo haría. Ese día, en declaraciones a la prensa, señaló: “Voy a solicitar en estos momentos el documento, porque no ha llegado a mi despacho. Apenas lo tenga, si aún faltan las firmas, no tengo problema alguno en firmarlo”.

Paredes dijo a El Comercio que sí notificó a Amuruz (ver documento). Añadió que insistirá con ella para completar las 33 firmas necesarias.

En tanto, Amuruz no respondió hasta el cierre de esta publicación. Intentamos comunicarnos con ella directamente y mediante su despacho congresal, sin éxito.

Oficio dirigido a Rosselli Amuruz para que firme la moción de censura contra el ministro del Interior

Sostén político

Desde que asumió la cartera del Interior, en mayo del 2024, Santiváñez fue blindado o respaldado directa o tácitamente por el Congreso en al menos cinco ocasiones. Esto a pesar de las investigaciones fiscales que pesan en su contra y los cuestionamientos por el aumento de la criminalidad en el país. La fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento real.

Ese respaldo viene también de la presidenta Dina Boluarte, quien le ha mostrado su apoyo públicamente en diversas ocasiones. Incluso después del allanamiento a su domicilio, lo recibió con un abrazo y aplausos durante una actividad oficial en Chorrillos, un gesto que ya había tenido con él en agosto pasado.

En agosto pasado, la mandataria respaldó al ministro Juan José Santiváñez luego de la filtración de un audio que lo compromete. (Imagen: Captura de Canal N)

Durante su gestión, se ha incrementado la extorsión contra colegios privados, bodegas, barberías, empresas de transporte público, profesionales del sector salud, entre otros. Además, hasta febrero pasado se registró un 10% más de homicidios en comparación con el mismo período de 2024, como dio cuenta El Comercio basándose en cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

El desborde de la criminalidad alcanzó un nuevo nivel en enero, cuando una sede del Ministerio Público fue atacada con explosivos en pleno estado de emergencia. Ese hecho provocó que Santiváñez fuera cuestionado por congresistas de derecha, pero solo de manera momentánea.

Apenas al mes siguiente, consultado por El Comercio, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) afirmó que informes del Ministerio del Interior demuestran “que están trabajando en algo”. Y añadió: “Por ejemplo, del Tren de Aragua, la gran mayoría [de sus integrantes en el Perú] han sido capturados”.

Luego, los congresistas Fernando Rospigliosi, Tania Ramírez (Fuerza Popular) y Luis Aragón (Acción Popular) cuestionaron el allanamiento fiscal a su vivienda la semana pasada.

La diligencia fue parte de una investigación por presunto abuso de autoridad. No obstante, para Rospigliosi, fue “una clara represalia de la fiscalía contra el ministro del Interior” por defender la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía.

Ramírez señaló que no se justifica un allanamiento en un caso de presunto abuso de autoridad y Aragón agregó que “no era prudente ni necesario”.

ESTOS SON LOS CASOS DE RESPALDO O BLINDAJE

CASO FECHA DETALLE Interpelación con escaños vacíos Octubre del 2024 La moción de interpelación fue impulsada por Susel Paredes ante el aumento de la criminalidad. Se aprobó a pesar de la oposición de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. En la sesión, llamó la atención la gran ausencia de legisladores. Denuncia constitucional encarpetada Octubre del 2024 El legislador Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra Santiváñez, pero este permanece encarpetada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña (Alianza para el Progreso). Defensa de su gestión como ministro Febrero del 2025 A pesar de la ola de criminalidad, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) aseguró que informes del Ministerio del Interior demuestran avances. Rechazo al allanamiento de su casa Marzo del 2025 Los congresistas Fernando Rospigliosi, Tania Ramírez (Fuerza Popular) Luis Aragón (Acción Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) cuestionaron el allanamiento de la casa de Santiváñez realizado por el Ministerio Público. Se sumaron a las críticas del Poder Ejecutivo. Rechazo de la moción de censura Marzo del 2025 El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, le dio la espalda a la moción de censura que impulsa Paredes. Aseguró que la continuidad de Santiváñez está en manos del gobierno, olvidando la facultad que tiene el Congreso para censurar a un ministro.

Interés común

El analista político Enrique Castillo señaló que, en un primer momento, Santiváñez cobró fuerza en el Ejecutivo y el Congreso gracias a que desmanteló la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), grupo que allanó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte.

“La Diviac fue un objetivo de Santiváñez y Boluarte, pero coincidió también con el objetivo de varios congresistas y bancadas. De tal manera que, sin ser los instigadores, varios congresistas aplaudieron lo que estaba sucediendo en el Ministerio del Interior y las acciones del ministro”, destacó.

En una segunda etapa -explicó Castillo- Santiváñez se convirtió en uno de los principales escuderos de Boluarte y voceros del gobierno, “pero además, uno de los principales atacantes del grupo denominado ‘caviar’. Y en eso también empieza a coincidir con congresistas y bancadas que odian, según lo que ellos creen, el poder de los ‘caviares’ en la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, las ONG o algunos medios de comunicación”.

Luego, se enfrentó a la Fiscalía de la Nación por las investigaciones a Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y las que pesan en su contra. Se trata, dijo Castillo, de enfrentamientos que también son aplaudidos por congresistas que tienen investigaciones fiscales en curso o denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público.

“Empiezan a encontrar que el ministro es el ejecutor de lo que ellos quisieran hacer y no pueden. Por lo tanto, sin identificarse con él, en silencio aplauden. Y por eso es que cualquier moción de censura no tiene ningún futuro positivo dentro del Parlamento”, destacó.

En opinión de Castillo, Santiváñez se ha convertido en un líder político del gobierno y de las bancadas que necesitan enfrentar a la fiscalía, los medios de comunicación y lo que ellos llaman los ‘caviares’.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, agregó que el respaldo a Santiváñez le pasará factura a los partidos políticos en las elecciones generales del 2026

“Creo que se mantendrá en Perú la tendencia de América Latina de votar normalmente en contra de quien está en el poder. La reacción de la ciudadanía será de rechazo a los partidos políticos que hoy están defendiendo al ministro del Interior y a este gobierno”.

Awapara recordó que en enero pasado, Transparencia pidió la destitución de Santiváñez por su incapacidad para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana.

Mediante un comunicado, la asociación añadió que el gobierno de Boluarte ha fracasado en la lucha contra la criminalidad debido a la “ausencia de una estrategia contundente, además de la cerrada defensa del ministro del Interior pese a los resultados adversos”.

Awapara precisó en diálogo con El Comercio que esa defensa cerrada a Santiváñez también viene desde el Parlamento, donde ni siquiera prospera una moción de censura que solo necesita 33 firmas para entrar a debate. “Se requeriría de algo muy grande para que vea su puesto en riesgo”, dijo.