¿Un tema secundario? Este es el ánimo en el Congreso ante los audios que comprometen al ministro Juan José Santiváñez

Los audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en los que se le escucha coordinar presuntas acciones ilegales con el primer ministro Eduardo Arana para favorecer a un sentenciado por crimen organizado, no despertaron una respuesta contundente de la mayoría del Congreso el último lunes.

El presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú), sintetizó esa sensación al calificar el caso como “un tema secundario”. Para Jerí, no es prioritario esclarecer si dos ministros de Estado se encuentran implicados en presunto tráfico de influencias.

“Para nosotros es un tema secundario en este momento. Lo más importante es hablar del tema de la reforma de pensiones”, dijo a la prensa.

Los audios que comprometen a Santiváñez y Arana están relacionados con el expolicía Miguel Salirrosas, alias “Diablo”, condenado a 27 años y siete meses de cárcel por integrar la organización criminal Los Injertos de K y K, considerada brazo operativo de la red delictiva Los Pulpos.

De acuerdo con grabaciones difundidas por “Panorama”, Santiváñez —cuando se desempeñaba como ministro del Interior en septiembre de 2024— habría solicitado a Arana, entonces ministro de Justicia, el traslado de Salirrosas a un pabellón penitenciario más favorable.

Por el caso del ‘Diablo’, Santiváñez enfrenta una investigación fiscal y tiene impedimento de salida del país. No obstante, la presidenta Dina Boluarte lo nombró ministro de Justicia en agosto pasado.

Alistan moción de censura ahora contra Arana

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) impulsa las acciones contra el Gabinete con dos mociones de censura: una contra Eduardo Arana y otra contra Juan José Santiváñez. Esta última circula desde la semana pasada y se encuentra a cinco firmas de ser presentada oficialmente, informó una fuente de El Comercio.

No obstante, Perú Libre y Acción Popular, dos de las bancadas que integran la Mesa Directiva, señalaron que aún no tienen una posición definida y que el tema se discutirá en reuniones internas.

El congresista Elvis Vergara, de Acción Popular y presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo a la prensa: “Para el tema de la censura, la bancada de Acción Popular necesita un acuerdo. En todo caso, lo vamos a plantear en la próxima sesión de bancada. Por cuenta de la Comisión de Fiscalización, vamos a pedir autorización para poder investigar con todas las facultades de una comisión investigadora. El tema, de todas maneras, merece la atención central de todos los miembros de la comisión”.

En Perú Libre, el vocero Flavio Cruz solo atinó a decir que “el tema será evaluado en reunión de bancada”.

Por otro lado, Renovación Popular, mediante la congresista Patricia Chirinos, adelantó que todos sus congresistas firmarán la moción de censura contra Santiváñez.

“No ha debido seguir en el gobierno. Tiene que salir. Enfrenta muchas investigaciones. Lo de Arana también hay que revisarlo. Vamos paso por paso: primero lo de Santiváñez, después lo de Arana”, señaló Chirinos a la prensa.

Citados por Fiscalización

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por Elvis Vergara, citó para este miércoles a Arana y Santiváñez.

“Ambos ministros tendrán que explicar ante la comisión los presuntos hechos en los que habrían estado involucrados cuando ejercían funciones en la cartera de Justicia e Interior”, indicó Vergara.

El legislador adelantó, además, que solicitará facultades de comisión investigadora.

Críticas a la pasividad del Congreso

El congresista no agrupado Edward Málaga cuestionó la actitud del presidente del Congreso: “No podemos caer en una suerte de amoralidad, donde solo nos importan los aspectos legales. Este es un espacio político. Tenemos que escuchar los cuestionamientos que hace la ciudadanía, que son evidentes”, dijo a Canal N.

Málaga alertó que “estamos ante probables situaciones de peculado, tráfico de influencias, cohecho, y eso muestra que los ministros en cuestión no son idóneos”.

El legislador añadió que “la actitud del presidente de la Mesa Directiva es básicamente pasar por agua tibia [el caso]”.

“Decir que esto no me interesa, que lo vamos a barrer bajo la alfombra, es muy criticable”, sentenció.

En contraste, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso no se manifestaron. El Comercio intentó comunicarse con sus voceros, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Santiváñez se defiende

Juan José Santiváñez enfrenta diversas investigaciones fiscales y un impedimento de salida del país, pero ocupa el cargo de ministro de Justicia. (Foto: Ministerio de Justicia)

El titular de Justicia intentó minimizar el caso el domingo pasado. “Los audios no tienen ninguna conducta criminal desde el punto de vista donde lo veas. Esos audios probablemente forman parte de una carpeta donde yo estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se supone que están lacrados”, aseguró en una entrevista con el canal de YouTube “Cámara Inmobiliaria Peruana”, minimizó.

El ministro denunció un presunto “complot” entre fiscales y periodistas: “No me sorprende porque ya sé cómo es el actuar criminal de estos fiscales. Estos pseudo periodistas convierten esta tesis fiscal en una supuesta investigación y la hacen pública para hacer creer que es un gran destape”, afirmó.

El silencio de Arana

Hasta el cierre de esta publicación, el primer ministro no se pronunció. No obstante, su equipo ministerial cerró filas en su defensa.

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, no se pronunció el lunes tras verse involucrado en un audio incriminador. (Foto: PCM) / JUANPA AZABACHE

El titular de la Producción, Sergio González, culpó a la prensa de “difundir de manera ilegítima” los audios. “No es casualidad que en todos los medios se puedan estar difundiendo este tipo de audios”, señaló.

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, negó que el caso haya generado una crisis interna en el gobierno de Dina Boluarte. “En lo absoluto genera una crisis en el gabinete. Es una investigación que tiene siete meses”, aseguró.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, insistió en que el equipo ministerial está “sólido”.

Los audios reavivan los cuestionamientos que ya acompañaban a Santiváñez desde su nombramiento, primero como ministro del Interior y luego como ministro de Justicia.

En marzo pasado, “Panorama” reveló que fue abogado de Miguel Salirrosas y de Eber Juárez Moya, alias “Juárez”, ambos sentenciados por integrar la organización Los Injertos de K y K.