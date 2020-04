Unión por el Perú fue la primera bancada que mostró amagos de fraccionamiento. Esto no se concretó pero se hicieron visibles las facciones que conviven al interior del grupo parlamentario, las cuales se mantienen marcadas pero que a la fecha ya conviven en paz. El primer mes estuvo dedicado a salvar sus diferencias y eso no permitió que mostraran la agenda radical que tanto proclamaron en campaña. Todo apunta a indicar que en las próximas semanas recién estaremos viendo el verdadero perfil de la bancada que tiene como uno de sus principales líderes al preso Antauro Humala.

El inicio de UPP en el Congreso fue desordenado y conflictivo. Uno de sus congresista, Héctor Maquera (Tacna), no asistió a la instalación del 16 de marzo, y Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) se negó a adscribirse oficialmente a la bancada durante la primera semana de funciones.

El mismo legislador Chagua explicó a este Diario que no se adhería hasta que se definan los cupos de las comisiones en su bancada. Mientras que en otros medios, en más de una oportunidad, anunciaría su renuncia a la bancada, pero esta nunca se llegó a concretar.

Para ese entonces, José Vega (Lima) había logrado imponerse como vocero, con el apoyo de su facción, que numéricamente supera por un miembro a los denominados ‘antauristas’.

Con la batalla de la vocería perdida, a los seguidores de Antauro Humala solo les quedaba negociar una presidencia de comisión.

Fue así que exigieron la presidencia de la Comisión de Energía y Minas para su grupo, y esta fue conseguida por Vega en la ronda de negociaciones de la Junta de Portavoces. Dicha comisión no se instala pero se vocea a María Isabel Bartolo (Áncash) como la presidenta, mientras Fiscalización ya está en manos de Edgar Alarcón (Arequipa), quien es allegado a la facción de Vega.

Cómo se dividiría la bancada de UPP si no hay acuerdos entre sus integrantes. (Infografía: El Comercio)

En medio de las negociaciones por las comisiones, José Vega y su facción visitaron en la cárcel a Antauro Humala, donde se terminaron de limar las asperezas.

La facción ‘antaurista’ está liderada por Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) y Roberto Chavarría (Junín), ambos mantienen un contacto directo y constante con Antauro.

Desde la cárcel, Antauro Humala pidió la expulsión de congresista Rubén Pantoja -de la facción de José Vega- quien usó vuelo humanitario para regresar a su región Cusco, llevando incluso a sus familiares. Y este no es el único congresista de la facción de Vega que ha traído cuestionamientos a la bancada. A finales de marzo, el legislador Hipólito Chaiña (Arequipa) fue intervenido por efectivos policiales por no acatar el aislamiento social obligatorio.

“Ahora solo hablamos de unidad, lo que pasó al inicio fue parte de un proceso de maduración. Ellos [en alusión a la facción 'antaurista’] han madurado, van cuajándose”, aseveró Vega al ser consultado por las fricciones registradas al inicio de la bancada.

Los miembros etnocaceristas de UPP fueron al penal para recibir las directivas de su líder Antauro Humala (Piko Tamashiro/GEC).

Agenda aislada

La bancada de UPP ha presentado hasta la fecha 18 proyectos de ley: 7 de la facción de Vega y 11 del bloque ‘antaurista’ (el 45% de sus iniciativas buscan reformar la Constitución Política).

Proyectos de la facción ‘antaurista’ que proponen reformar la Constitución Autor de la iniciativa Pena de muerte para los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios Jim Ali Mamani Participación de las Fuerzas Armadas en la función de seguridad ciudadana Jim Ali Mamani Pena de muerte en casos de feminicidio María Isabel Bartolo Pena de muerte a violadores María Isabel Bartolo Habilitación para que un funcionario pública puede ejercer el servicio médico Posemoscrowte Chagua

La primera iniciativa de la facción ‘antaurista’ -y de la bancada en general- fue una que buscaba la extinción de la pena en poblaciones carcelarias para evitar que los efectos del COVID-19.

El vocero de la bancada, José Vega Antonio (Lima), descartó que sea una ley con nombre propio, pero dijo que que la aplicación dependerá de cómo queden los requisitos establecidos en el texto final.

“Los centros penitenciarios son altos centros de contagio, el hacinamiento es algo peligroso. Antauro Humala solo sería un ciudadano más que se beneficie”, afirmó a finales de marzo, cuando ya había limado aspereza con la facción ‘antaurista’.

El bloque ‘antaurista’ también ha presentado una moción para crear una comisión investigadora sobre el ‘andahuaylazo’, un caso del 2005 donde se sentenció a tres de los miembros de dicho bloque. Los tres condenados por la violenta toma de la comisaría de Andahuaylas junto al cabecilla etnocacerista Antauro Humala, en el 2005, son los legisladores Roberto Chavarría (Junín), Héctor Maquera (Tacna) y Posemoscrowte Chagua (Huancavelica).

Requena: “No han hecho la bulla que esperaban”

Pero todas estas propuestas son solo el calentamiento de entrada a la cancha parlamentaria. “En términos de propuesta parlamentaria no veo una propuesta estridente. No se ve algo tan radical como lo que anunciaban en campaña. No han hecho la bulla que esperaban”, sostuvo el analista político José Carlos Requena.

En ese sentido, Requena apuntó que si bien ya están cohesionados, ahora afrontan un problema de aislamiento respecto al resto de grupos parlamentarios.

“Hay algunos temas que han puesto en la misma vereda al Frente Amplio y Fuerza Popular, pero no se ve lo mismo con UPP. Ellos pueden subirse al mismo tema pero no despiertan confianza para las otras bancadas”, añadió el socio de la consultora política 50+1.

El único punto donde UPP buscó acercamiento con otra bancada, específicamente con el Frente Amplio, fue para proponer la derogatoria de la Ley de Protección Policial, que tiene por objeto otorgar protección legal a los agentes de la Policía cuando, en ejercicio de su función constitucional, hacen uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte.

“No veo que hayan empujado un tema, a diferencia de otras bancadas que muestran eje, UPP aún no lo tiene o no lo muestra”, apuntó José Carlos Requena.

José Vega, congresista de UPP. (Foto: Andina)

Sin liderazgo sólido

El estar aislado no es el único problema de UPP, sino que su discurso radical en ciertos puntos también se ve opacado. Para José Carlos Requena, la falta de un rostro visible ha llevado a que las propuestas radicales del Congreso se vean en Podemos, a través del discurso de Daniel Urresti (Lima).

“Otras bancadas les han ganado la iniciativa en temas que pudieron hacer suyos. Las propuestas radicales han venido del lado de Daniel Urresti. Y el elector que vota por Antauro no creo que tenga problemas en votar por Urresti. Es un tema de rostro visible lo que le falta a UPP”, acotó el analista político.

En campaña electoral, UPP anunció que uno de sus objetivos era la liberación de Antauro Humala, pero eso no tiene un camino viable por el momento. Bajo ese escenario, el panorama aún es incierto en la bancada con miras al proceso electoral del 2021.

“Esperemos la revisión [de su condena] y habilitarlo legalmente para postular y mantener alianza. Si no se soluciona, lo evaluaremos en su momento”, afirmó José Vega al ser consultado por Antauro.

Por el momento no se visibiliza otro líder con perfil presidenciable en UPP, y en opinión de Requena, lo más viable para el partido en el 2021 es buscar mantener una bancada, de 5 a 10 miembros, y quizás pensar en un buen desempeño para las regionales y municipales del 2022, apuntalando en las circunscripciones electorales del sur donde ahora tienen representantes congresales.