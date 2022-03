El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) aseguró que la titular del Parlamento y correligionaria, María del Carmen Alva, está interesada en la vacancia del mandatario Pedro Castillo porque quiere “ser presidenta del país”.

En diálogo con Canal N, manifestó que ha recibido llamadas de Alva Prieto en las que supuestamente se le pedía apoyo porque considera que Castillo Terrones “se tiene que ir ya” en marzo y no esperar hasta el mes de julio.

“La señora está interesada en que haya vacancia presidencial, la señora está interesada y quiere ser presidenta del país. Eso es verdad. (Lo digo en base) a sus comentarios, a sus escritos dentro de grupos o llamadas por teléfono a los congresistas”, expresó.

“No solamente soy yo, sino varios congresistas los que han sido llamados, mensajeados (diciendo) que tenemos que apoyarla, que el presidente se tiene que ir ya, no puede esperar hasta julio, se tiene que ir ya este mes, en marzo”, agregó.

Espinoza también dijo no conocer a la empresaria Karelim López, mucho menos al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, ante las versiones que lo sindican como parte de un grupo de cinco legisladores apodados ‘Los Niños’.

Del mismo modo, el legislador reiteró que no forma parte de dicho grupo, supuestamente compuesto por legisladores de su bancada afines al gobierno de Pedro Castillo, como afirmó la lobista ante el Ministerio Público.

“Nunca la he visto en mi vida, nunca me he cruzado con ella ni con el señor (Bruno) Pacheco. Es una presión que han estado haciendo para nosotros tomar parte de una vacancia presidencial que está siendo incentivada desde algunos sectores del Congreso y también de gente que impulsa desde afuera”, subrayó.

