El vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, consideró que el artículo 113 de la Constitución Política, referido a la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral permanente y otras causales, los ha “llevado al error”.

Durante su intervención en el debate de la moción para destituir a Pedro Castillo, el legislador manifestó que se “ha vuelto un deporte” vacar al mandatario de turno y recordó que hasta el momento ningún expresidente retirado bajo esa figura tiene denuncia alguna en el Ministerio Público.

“Se ha vuelto un deporte vacar al presidente con el artículo 113 de la Constitución y sin embargo los últimos presidentes no tienen ninguna denuncia penal en el Ministerio Público, con lo cual concluimos que ese artículo nos ha llevado al error. ¿Volvemos a seguir cometiendo el mismo error?”, expresó.

“Creo que ahora tenemos el tiempo suficiente para asumir esta responsabilidad y no cometer el mismo error. Tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que seguir pensando que el Ministerio Público tiene que seguir su trabajo y si llega a las últimas consecuencias, allí estaremos”, añadió.

En ese sentido, Elera cuestionó que se utilice la baja desaprobación de Castillo Terrones como causal para plantear su vacancia del cargo a través de una moción, lo cual calificó de “falta de seriedad”.

“Nosotros vamos a trabajar para que pueda continuar, que no venga la inestabilidad política, que no venga la económica y que esa crisis política no vuelva nunca más”, acotó.

“Ya la hemos vivido cuando se vacaron a los dos presidentes anteriores, al señor (Manuel) Merino, a (Martín) Vizcarra, a (Pedro Pablo) Kuczynski. Ya pasó esa etapa, basta. Ahora tenemos que seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo”, sentenció.

