El abogado Roberto Pereira se presentó ante el Congreso de la República como el defensor de Martín Vizcarra en el proceso de vacancia. Su intervención fue corta, pues no llegó a cumplir los 60 minutos que se le habían otorgado como máximo. Pero la pregunta que haría falta responder es: ¿Era necesario que el mandatario tenga una defensa más política?

Pereira señaló que los hechos que se le imputaban a Vizcarra estaban en una fase inicial de investigación, por lo que no podían desencadenar consecuencias institucionales. También señaló que en la moción se califican los hechos como delictivos, pero que el Congreso no tiene competencias para investigar delitos, por lo que no podría avanzar.

Además, Pereira sostuvo que habían errores en el debido proceso, pues los audios no fueron incorporados adecuadamente en la comisión que estaba llevando a cabo la investigación del caso; y que en la moción no había ni una sola palabra que defina cuáles eran las causales de vacancia.

En el terreno jurídico, los constitucionalistas Luciano López y Óscar Urviola señalan que la presentación de Pereira fue adecuada.

“Ha marcado bien las competencias del Ministerio Público respecto a las investigaciones que pueda haber sobre los supuestos delitos que puedan contener los audios; y que por tanto esa función no le compete al Congreso”, señala Urviola.

Urviola, exmagistrado del Tribunal Constitucional, añade que Pereira recogió las dudas sobre el debido proceso, y que el Congreso está declarando delitos sin que tengan competencia para ello y tomándolos como hechos corroborados.

El presidente de la República Martín Vizcarra expone sus descargos frente a la moción de vacancia

Pero en el terreno político, López afirma que la exposición no fue en los mejores términos. “Este es un espacio político, tú lo escuchas y puede sonar bien, pero mucha gente no lo va a entender porque habla en otro código”, explica.

“Su trabajo técnico fue impecable, pero en el foro político, en el que la gente no necesariamente son abogados, había que traducir o hacer algún tipo de conexión”, añade López.

“Él ha actuado como actúa un abogado en un foro. No ha sido ni petulante ni sumiso. Si Ud. le pidiera a un militar que lea un discurso académico, lo va a hacer con el tono de militar. Dicen que el hábito no hace al monje, pero la práctica profesional imprime carácter”, explica Urviola. Para él, era un tono adecuado que “genera contraste e inclina la balanza hacia su lado”.

López señala que Pereira pudo haber puesto ejemplos para que los congresistas se sientan en los zapatos de Vizcarra. “Hubiera empezado diciendo que no es el caso del señor Vizcarra, pareciera que fuera eso, pero lo que van a decidir es el caso de Uds. mismos si son presidentes”, señala. Eso podría haber servido para que piensen si les hubiera pasado a ellos.

Durante su intervención, Pereira resaltó que este tipo de votaciones no se pueden resolver solo por la fuerza de los votos, sino producto de un debate de ideas. ¿Fue la mejor forma de abordarlo o fue confrontacional?

“Es un abordaje distinto de la misma idea: que los congresistas se sientan que ellos son protagonistas o que sus líderes pueden serlo. Por eso es importante que obran con ponderación es un precedente que se va a aplicar mañana”, dice López.

